Арестович спантеличив новим прогнозом: що буде з Україною після війни

Українські топпосадовці та військові повідомляють про плани Кремля на весняно-літню кампанію. Тим часом колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що весняно-літня кампанія, яка вже йде.

За його словами, ключ до її успіху — ефективна мобілізація та створення резервів для захоплення та утримання територій. Але і в України, і в Росії є значні проблеми з особовим складом та мобілізацією.

“Ключова проблема України не в тому, що ТЦК погано справляються, а в тому, що увага та точка докладання зусиль не на тому рівні конфлікту”, — зазначив він.

Арестович зауважив, що скільки б Україна не знищувала солдатів супротивника на полі бою, скільки б не відвойовувала і не утримувала територій, Росія писатиме правила, а Україна ні.

“Коли б і як би не закінчилася ця війна, Україні запропонують правила, які доведеться підписати, а думка РФ буде врахована. РФ — гігант, якому є що запропонувати великим світовим гравцям, навіть у разі розгромної поразки в Україні. Але це не остаточний вирок. Україна має зону суверенітету, де ні Росія, ні партнери не можуть серйозно нічого протиставити, — внутрішня політика. Ключ для України у зміні правил усередині країни”, — зауважив Арестович.

Колишній радник Офісу президента пояснив, що сьогодні внутрішня політика реалізується за наступним принципом: забезпечення збереження та посилення влади, розподіл потоків від позаекономічної діяльності, і лише потім – спроби закривати соціальні завдання.

“Влада грабує країну та забезпечує продовження війни для реалізації чужих інтересів – ціною життів українських чоловіків та жінок на полі бою. Це створює головний дисбаланс у суспільстві, де громадяни значною мірою не хочуть ні мобілізуватися, ні вести бізнес, ні народжувати дітей, ні планувати своє життя в Україні”, — пояснив він.

А зовнішня політика, за його словами, є наслідком внутрішньої. Арестович переконаний, що країна, з якої хочуть виїхати мільйони, не має потенціалу та високої цінності у світовому поділі праці.

“Україна має шанс бути почутою при коригуванні світових правил, але для цього вона повинна мати набагато більший суверенітет і цінність, яку створюють люди. Це неможливе без поваги держави до своїх громадян. Це неможливо без захисту їхніх прав і свобод, що створює умови для розвитку країни”, — підсумував він.

