Арестович озадачил новым прогнозом: что будет с Украиной после войны

Украинские топ-чиновники и военные сообщают о планах Кремля на весенне-летнюю кампанию. Между тем бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что уже идущая весенне-летняя кампания.

По его словам, ключ к ее успеху – эффективная мобилизация и создание резервов для захвата и удержания территорий. Но и у Украины, и у России есть значительные проблемы с личным составом и мобилизацией.

"Ключевая проблема Украины не в том, что ТЦК плохо справляются, а в том, что внимание и точка приложения усилий не на уровне конфликта", — отметил он.

Арестович отметил, что сколько бы Украина ни уничтожала солдат противника на поле боя, сколько бы ни отвоевывала и ни удерживала территорий, Россия будет писать правила, а Украина нет.

"Если бы и как бы ни закончилась эта война, Украине предложат правила, которые придется подписать, а мнение РФ будет учтено. РФ — гигант, которому есть что предложить крупным мировым игрокам, даже в случае разгромного поражения в Украине. Но это не окончательный приговор. У Украины есть зона суверенитета, где ни Россия, ни партнеры не могут серьезно ничего противопоставить, — внутренняя политика. Ключ для Украины в изменении правил внутри страны”, — заметил Арестович.

Бывший советник Офиса президента объяснил, что сегодня внутренняя политика реализуется по следующему принципу: обеспечение сохранения и усиления власти, распределение потоков от внеэкономической деятельности, и только потом попытки закрывать социальные задачи.

"Власть грабит страну и обеспечивает продолжение войны для реализации чужих интересов — ценой жизней украинских мужчин и женщин на поле боя. Это создает главный дисбаланс в обществе, где граждане в значительной степени не хотят ни мобилизоваться, ни вести бизнес, ни рожать детей, ни планировать свою жизнь в Украине", — пояснил он.

А внешняя политика, по его словам, есть следствие внутренней. Арестович убежден, что у страны, из которой хотят уехать миллионы, нет потенциала и высокой ценности в мировом разделении труда.

"Украина имеет шанс быть услышана при корректировке мировых правил, но для этого она должна иметь гораздо больший суверенитет и ценность, которую создают люди. Это невозможно без уважения государства к своим гражданам. Это невозможно без защиты их прав и свобод, что создает условия для развития страны", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, пойдет ли Беларусь на Украину.



