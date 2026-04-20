Чи піде Білорусь на Україну: в Раді озвучили невтішний прогноз

З боку Білорусі може існувати загроза повторного наступу чи якихось провокацій. Про військову та логістичну активність повідомляв президент України Володимир Зеленський, колишній міністр Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що впевненості у тому, що все буде добре — немає. При цьому зазначив, що не володіє розвідданими, тож оцінювати точно військові ризики не може. Розповів про політичні аспекти в Білорусі.

За його словами, у 2020 році при спробі революції в Білорусі Путін допоміг Лукашенку втриматись при владі. І Лукашенко, зазначив політик, перетворився на васала Путіна. Тоді, зазначив, що попереджав про загрозу з Півночі. Тому, за його словами, загрози не варто виключати — органам безпеки, військовим потрібно оцінювати ризики з боку Білорусі, постійно відстежувати цю ситуацію.

Народний депутат зауважив, що режим Лукашенка абсолютно небезпечний для України.

“Там не Лукашенко головний, він гауляйтер Білорусі з боку росіян, і не більше. І це треба розуміти. Тому я нічого не відкидаю. З того, що бачу, я загрози якоїсь короткострокової прямо зараз я не спостерігаю. Але це абсолютно не означає, що там не може бути провокації і тим більше це не означає, що не може бути середньострокової загрози”, — пояснив політик.

За словами нардепа, щоб вийти “з цього дуже важкого кола”, Україні якомога швидше потрібен мир.

“Треба бути дуже уважними, дуже обережними і, на жаль, нічого відкинути не можна”, — підсумував політик.

