Пойдет ли Беларусь на Украину: в Раде озвучили неутешительный прогноз

Со стороны Беларуси может быть угроза повторного наступления или каких-либо провокаций. О военной и логистической активности сообщал президент Украины Владимир Зеленский, бывший министр Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что уверенности в том, что все будет хорошо – нет. При этом отметил, что не владеет разведданными, поэтому оценивать точно военные риски не может. Рассказал о политических аспектах в Беларуси.

По его словам, в 2020 году при попытке революции в Беларуси Путин помог Лукашенко удержаться у власти. И Лукашенко, отметил политик, превратился в вассала Путина. Тогда отметил, что предупреждал об угрозе с Севера. Поэтому, по его словам, угрозы не следует исключать – органам безопасности, военным нужно оценивать риски со стороны Беларуси, постоянно отслеживать эту ситуацию.

Народный депутат отметил, что режим Лукашенко абсолютно опасен для Украины.

"Там не Лукашенко главный, он гауляйтер Беларуси со стороны россиян, и не больше. И это надо понимать. Поэтому я ничего не отвергаю. Из того, что вижу, я угрозы какой-то краткосрочной прямо сейчас я не наблюдаю. Но это абсолютно не означает, что там не может быть провокации, и тем более это не означает, что не может быть среднесрочной угрозы”, — объяснил политик.

По словам нардепа, чтобы выйти "из этого очень тяжелого круга", Украине как можно скорее нужен мир.

"Нужно быть очень внимательными, очень осторожными и, к сожалению, ничего отбросить нельзя", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу".



