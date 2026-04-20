Пойдет ли Беларусь на Украину: в Раде озвучили неутешительный прогноз

Кречмаровская Наталия
Со стороны Беларуси может быть угроза повторного наступления или каких-либо провокаций. О военной и логистической активности сообщал президент Украины Владимир Зеленский, бывший министр Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Александр Лукашенко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что уверенности в том, что все будет хорошо – нет. При этом отметил, что не владеет разведданными, поэтому оценивать точно военные риски не может. Рассказал о политических аспектах в Беларуси.
По его словам, в 2020 году при попытке революции в Беларуси Путин помог Лукашенко удержаться у власти. И Лукашенко, отметил политик, превратился в вассала Путина. Тогда отметил, что предупреждал об угрозе с Севера. Поэтому, по его словам, угрозы не следует исключать – органам безопасности, военным нужно оценивать риски со стороны Беларуси, постоянно отслеживать эту ситуацию.
Народный депутат отметил, что режим Лукашенко абсолютно опасен для Украины.
По словам нардепа, чтобы выйти "из этого очень тяжелого круга", Украине как можно скорее нужен мир.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу".