Арестович розкрив, чому Путін зациклений на Донбасі, та що стане перемогою для України

Олексій Арестович переконуваний, що для Кремля повне захоплення Донбасу має колосальне символічне значення, без якого Володимир Путін політично не зможе пояснити зупинку війни, у той час як для України збереження державності та суверенітету навіть без цих територій уже є перемогою. За його прогнозом, остаточне припинення вогню є маловірогідним, проте тривале перемир'я за корейським сценарієм є цілком реальним виходом із цього тупика.

Олексій Арестович

"Для Росії це війна на випередження, — пояснює аналітик логіку Кремля, який звинувачує Захід у розширенні НАТО та загрозі власній безпеці. — Мета в такому випадку — зберегти контроль над тим, що Москва вважає своєю історичною зоною впливу".

Водночас для нашої держави цей напад є абсолютно неспровокованим актом насильства. Україна розвивалася як мирна країна з євроатлантичним вектором, але зіткнулася з поетапним захопленням територій — від Криму до нинішнього вторгнення.

"Ціль України — захист суверенітету і права самостійно вибирати шлях", — зазначає Арестович.

Головними факторами, які роблять цей тупик тотальним, експерт вважає психологічні та історичні чинники.

"Перше. Зіштовх нулись дві інфантильні системи, — критикує він позиції обох сторін, — жодна не здатна вийти з ролей жертви і агресора".

Крім того, за його словами, між державами точиться запекла ментальна битва за минуле.

"Друге. Іде спір за пер в ородство, — підкреслює Арестович, порівнюючи цей конфлікт за своєю природою із ближньосхідним, — за історичне право на спадщину Київської Русі, за авторство загальної історії".

Ситуацію ускладнює те, що Росія намагається примусити до "єдності" терором, тоді як Україна будує свою ідентичність через тотальне відторгнення всього російського. У Москві щиро дивуються самостійному вибору українців, вважаючи це "підступним обманом зовнішніх сил". На відміну від Запорізької та Херсонської областей, для Кремля Донецька та Луганська області мають сакральне значення — це завдання заряджене ще з 2014 року. Політично відступитися від нього російська верхівка не може. За повідомленнями ЗМІ, глава РФ сам визнає, що без загарбання Донбасу йому кінець, адже всередині Росії "не прощають царям програних воєн".

В Україні це чітко усвідомлюють, тому утримання цих ліній є принциповим. Проте аналітик зауважує, що стратегічно Київ залишається у виграші за будь-яких умов.

" Навіть без Донбас у Укра ї на не п рограє цю війну , — впевнений Арестович. — Зберігши державність, суверенітет від Росії та контроль над територією, що залишилася — для України це вже перемога".

У разі виходу на адмінкордони Донбасу Москва може погодитися на зупинку вогню, але підписання повноцінної мирної угоди залишиться неможливим через занадто глибокі першопричини конфлікту. Для їх усунення РФ довелося б завоювати всю Україну, що їй не під силу, а Україна сподівається на фундаментальні зміни всередині самої Росії чи її розпад, що є вкрай малоймовірним сценарієм.

У цю гру активно втручається третя сторона. Захід намагається повернути Кремль до міжнародних правил гри, але діє у власних інтересах.

"Заходу потрібна ціла і осудна Росія, — резюмує Олексій Арестович, — а також незалежна Україна, здатна стримувати РФ від нових агресивних дій".

За такої кон'юнктури єдиним виходом залишається фіксація лінії фронту за аналогією з подіями минулого століття в Азії.

"В такому разі повноцінний світ не можливий, а тривале перемир'я — цілком, — підсумовує аналітик, наводячи історичний прецедент. — Кореї понад сімдесят років співіснують у такому варіанті, розвиваючись у своїх моделях досить успішно".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські війська почали контрнаступ на Донеччині.