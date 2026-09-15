Арестович раскрыл, почему Путин зациклен на Донбассе и что станет победой для Украины

Алексей Арестович убежден, что для Кремля полный захват Донбасса имеет колоссальное символическое значение, без которого Владимир Путин политически не сможет объяснить остановку войны, в то время как для Украины сохранение государственности и суверенитета даже без этих территорий уже победа. По его прогнозу, окончательное прекращение огня маловероятно, однако длительное перемирие по корейскому сценарию является вполне реальным выходом из этого тупика.

Алексей Арестович

"Для России это война на опережение, – объясняет аналитик логику Кремля, обвиняющего Запад в расширении НАТО и угрозе собственной безопасности. – Цель в таком случае – сохранить контроль над тем, что Москва считает своей исторической зоной влияния".

В то же время, для нашего государства это нападение является абсолютно неспровоцированным актом насилия. Украина развивалась как мирная страна с евроатлантическим вектором, но столкнулась с поэтапным захватом территорий – от Крыма до нынешнего вторжения.

"Цель Украины – защита суверенитета и права самостоятельно выбирать путь", – отмечает Арестович.

Главными факторами, делающими этот тупик тотальным, эксперт считает психологические и исторические факторы.

"Первое. Столкнулись две инфантильные системы, — критикует он позиции обеих сторон, — ни одна не способна выйти из ролей жертвы и агрессора".

Кроме того, по его словам, между государствами идет ожесточенное ментальное сражение за прошлое.

"Второе. Идет спор за пер в ородство, — подчеркивает Арестович, сравнивая этот конфликт по своей природе с ближневосточным, — за историческое право на наследие Киевской Руси, за авторство всеобщей истории".

Ситуацию усложняет то, что Россия пытается принудить к "единству" террором, в то время как Украина строит свою идентичность из-за тотального отторжения всего российского. В Москве искренне удивляются самостоятельному выбору украинцев, считая это "коварным обманом внешних сил". В отличие от Запорожской и Херсонской областей, для Кремля Донецкая и Луганская области имеют сакральное значение — эта задача заряжена еще с 2014 года. Политически отступить от него русская верхушка не может. По сообщениям СМИ, глава РФ сам признает, что без захвата Донбасса ему конец, ведь внутри России "не прощают царям проигранных войн".

В Украине это четко осознают, поэтому содержание этих линий принципиально. Однако аналитик отмечает, что стратегически Киев остается в выигрыше при любых условиях.

" Даже без Донбасса Украина не проигрывает эту войну , — уверен Арестович. — Сохранив государственность, суверенитет от России и контроль над оставшейся территорией — для Украины это уже победа".

В случае выхода на админграницы Донбасса Москва может согласиться на остановку огня, но подписание полноценного мирного соглашения останется невозможным из-за слишком глубоких причин конфликта. Для их устранения РФ пришлось бы завоевать всю Украину, что ей не по силам, а Украина надеется на фундаментальные изменения внутри самой России или ее распад, крайне маловероятный сценарий.

В эту игру активно вмешивается третья сторона. Мероприятие пытается вернуть Кремль в международные правила игры, но действует в собственных интересах.

"Западу нужна целая и вменяемая Россия, — резюмирует Алексей Арестович, — а также независимая Украина, способная сдерживать РФ от новых агрессивных действий".

При такой конъюнктуре единственным выходом остается фиксация линии фронта по аналогии с событиями прошлого столетия в Азии.

"В таком случае полноценный мир не возможен, а длительное перемирие — целиком, — заключает аналитик, приводя исторический прецедент. — Кореи более семидесяти лет сосуществуют в таком варианте, развиваясь в своих моделях достаточно успешно".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские войска начали контрнаступление в Донецкой области.