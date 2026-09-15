Арестович раскрыл, почему Путин зациклен на Донбассе и что станет победой для Украины

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Недилько Ксения
Алексей Арестович убежден, что для Кремля полный захват Донбасса имеет колоссальное символическое значение, без которого Владимир Путин политически не сможет объяснить остановку войны, в то время как для Украины сохранение государственности и суверенитета даже без этих территорий уже победа. По его прогнозу, окончательное прекращение огня маловероятно, однако длительное перемирие по корейскому сценарию является вполне реальным выходом из этого тупика.
Алексей Арестович
В то же время, для нашего государства это нападение является абсолютно неспровоцированным актом насилия. Украина развивалась как мирная страна с евроатлантическим вектором, но столкнулась с поэтапным захватом территорий – от Крыма до нынешнего вторжения.
Главными факторами, делающими этот тупик тотальным, эксперт считает психологические и исторические факторы.
Кроме того, по его словам, между государствами идет ожесточенное ментальное сражение за прошлое.
Ситуацию усложняет то, что Россия пытается принудить к "единству" террором, в то время как Украина строит свою идентичность из-за тотального отторжения всего российского. В Москве искренне удивляются самостоятельному выбору украинцев, считая это "коварным обманом внешних сил". В отличие от Запорожской и Херсонской областей, для Кремля Донецкая и Луганская области имеют сакральное значение — эта задача заряжена еще с 2014 года. Политически отступить от него русская верхушка не может. По сообщениям СМИ, глава РФ сам признает, что без захвата Донбасса ему конец, ведь внутри России "не прощают царям проигранных войн".
В Украине это четко осознают, поэтому содержание этих линий принципиально. Однако аналитик отмечает, что стратегически Киев остается в выигрыше при любых условиях.
В случае выхода на админграницы Донбасса Москва может согласиться на остановку огня, но подписание полноценного мирного соглашения останется невозможным из-за слишком глубоких причин конфликта. Для их устранения РФ пришлось бы завоевать всю Украину, что ей не по силам, а Украина надеется на фундаментальные изменения внутри самой России или ее распад, крайне маловероятный сценарий.
В эту игру активно вмешивается третья сторона. Мероприятие пытается вернуть Кремль в международные правила игры, но действует в собственных интересах.
При такой конъюнктуре единственным выходом остается фиксация линии фронта по аналогии с событиями прошлого столетия в Азии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские войска начали контрнаступление в Донецкой области.