Україна п’ятий рік у повномасштабній війні, яку розв’язала Росія, показує незламність. Це постійно підкреслюють і українські у західні політики.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що “незламність” сама по собі гарна, однак є певні проблеми. За його словами, дати відсіч ворогу, якщо вже він напав, — почесна та славна справа.

Однак, Арестович висловив думку, що у “незламності” у редакції Зеленського та його ефективних менеджерів лише дві проблеми:

1. Вони потужно незламничають не для перемоги над ворогом та збереження своєї країни, а для збереження своєї влади та можливості безкарно грабувати та ламати тих, хто заважає, переконаний Арестович.

“І їм все одно, скільки для цього доведеться кинути в топку того самого “народу”, скільки це триватиме і в яку ціну обійдеться країні та її майбутньому”, — зазначив він.

2. Вони гранично неефективні.

“ККД їхньої незламності відсотків п'ять. А якби він був хоча б відсотків п'ятнадцять, давно б усе закінчилося, та ще й з урахуванням наших умов”, — підсумував колишній радник Офісу президента.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українські топпосадовці та військові повідомляють про плани Кремля на весняно-літню кампанію. Тим часом колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що весняно-літня кампанія вже йде.

За його словами, ключ до її успіху — ефективна мобілізація та створення резервів для захоплення та утримання територій. Але і в України, і в Росії є значні проблеми з особовим складом та мобілізацією.



