Украина пятый год в полномасштабной войне, которую развязала Россия, показывает несокрушимость. Это постоянно подчеркивают и украинские западные политики.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что "незламність" сама по себе хорошая, однако есть определенные проблемы. По его словам, дать отпор врагу, если он напал, — почетное и славное дело.

Однако Арестович выразил мнение, что в “незламності” в редакции Зеленского и его эффективных менеджеров только две проблемы:

1. Они "потужно незламнічают" не для победы над врагом и сохранения своей страны, а для сохранения своей власти и возможности безнаказанно грабить и ломать тех, кто мешает, убежден Арестович.

"И им все равно, сколько для этого придется бросить в топку того же "народа", сколько это будет продолжаться и в какую цену обойдется стране и ее будущему", — отметил он.

2. Они предельно неэффективны.

"КПД их незламності процентов пять. А будь он хотя бы процентов пятнадцать, давно бы все закончилось, да еще и с учетом наших условий", — подытожил бывший советник Офиса президента.

По его словам, ключ к ее успеху – эффективная мобилизация и создание резервов для захвата и удержания территорий. Но и у Украины, и у России есть значительные проблемы с личным составом и мобилизацией.



