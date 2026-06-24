Арестович приголомшив: що насправді пропонували Росії та від чого відмовився Кремль

У Росії заговорили про можливість відновлення мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та відразу ж висунули нові умови. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не буде зупинятися на лінії фронту в якості умови для початку переговорів по Україні.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що Кремлю пішли назустріч практично у всьому, коли йшлося про мир за підсумками війни за “…за безпеку Росії”. Ця безпека, за його словами, розумілася Кремлем насамперед як незалежність від Заходу.

“Трамп в Анкориджі запропонував золоту карту — спільні скоординовані дії на міжнародній арені, багатосотмільярдні проєкти, легітимацію, зняття санкцій. Європа пропонувала посередництво та солідні бонуси за зупинку війни та перехід до переговорів. Але в Москві, звичайно, сприйняли це як слабкість”, — зазначив Арестович.

У результаті, за його словами, сьогодні від Заходу безпосередньо залежить — чи залишиться Росія промисловою державою міжнародного значення, а від Китаю — чи залишиться вона державою міжнародного значення взагалі.

“Гірше того, Китай і Захід розпочали операцію з примусу Кремля до осудності, частково координуючись — судячи з Вірменії та Білорусі. Від "шановні партнери" до "горе переможеним" не так багато крилатих ракет”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Арестович прокоментував удари України по Москві. За його словами, російській владі доведеться створювати новий наратив та кидати на його освоєння народом великі ресурси. Ціна війни для пасивної російської більшості зростає.