Арестович ошеломил: что действительно предлагали России и от чего отказался Кремль

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Кречмаровская Наталия
В России заговорили о возможности возобновления мирных переговоров по завершению войны в Украине и сразу же выдвинули новые условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Кремлю пошли навстречу практически во всем, когда речь шла о мире по итогам войны за "... за безопасность России". Эта безопасность, по его словам, понималась Кремлем, прежде всего, как независимость от Запада.
В результате, по его словам, сегодня от Запада напрямую зависит – останется ли Россия промышленным государством международного значения, а от Китая – останется ли она государством международного значения вообще.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как Арестович прокомментировал удары Украины по Москве. По его словам, российским властям придется создавать новый нарратив и бросать на его освоение народом большие ресурсы. Цена войны для пассивного русского большинства растет.