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Арестович ошеломил: что действительно предлагали России и от чего отказался Кремль

Бывший советник Офиса президента Арестович рассказал, что Европа и США предлагали России

24 июня 2026, 20:58
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Кречмаровская Наталия

В России заговорили о возможности возобновления мирных переговоров по завершению войны в Украине и сразу же выдвинули новые условия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине.

Арестович ошеломил: что действительно предлагали России и от чего отказался Кремль

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что Кремлю пошли навстречу практически во всем, когда речь шла о мире по итогам войны за "... за безопасность России". Эта безопасность, по его словам, понималась Кремлем, прежде всего, как независимость от Запада.

"Трамп в Анкоридже предложил золотую карту — совместные скоординированные действия на международной арене, многосотмиллиардные проекты, легитимацию, снятие санкций. Европа предлагала посредничество и солидные бонусы за остановку войны и переход к переговорам. Но в Москве, конечно, восприняли это как слабость", — отметил Арестович.

В результате, по его словам, сегодня от Запада напрямую зависит – останется ли Россия промышленным государством международного значения, а от Китая – останется ли она государством международного значения вообще.

"Хуже того, Китай и Запад начали операцию по принуждению Кремля к вменяемости, частично координируясь — судя по Армении и Беларуси. От "уважаемые партнеры" к "горе побежденным" не так много крылатых ракет", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Арестович прокомментировал удары Украины по Москве. По его словам, российским властям придется создавать новый нарратив и бросать на его освоение народом большие ресурсы. Цена войны для пассивного русского большинства растет.



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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid0WnBbtJFeHSUsNYqJHji51uG1RAjRcmGVqXezY4xPSghwr9BtejEyVYFTncSNo42Ll
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