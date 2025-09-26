Арестович приголомшив новим прогнозом: скільки ще триватиме війна в Україні

Активний переговорний трек, який тривав у 2025 році, давав українцям надію на завершення війни. Однак, за словами експертів, Росія та США вийшли із цього процесу і ворог спробує досягти успіху на фронті.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у найближчі 10 років варто чекати серії воєн по всьому світу.

“Вони можуть спалахувати та зупинятися, а можуть йти роками – як роками триває війна в Україні. Чекати на мир України в найближчі рік-півтора теж не варто. Йтиме бійня”, — спрогнозував Арестович.

За його словами, ключовою подією останніх днів став розворот у риториці Трампа, який місяцями намагався зупинити війну. Його заяви про те, що Україна може повернути території, є вкрай оптимістичною.

“Основна проблема на фронті – нестача особового складу. Щоб вирішити її, потрібно щось змінити у підходах до мобілізації та у застосуванні особового складу. Люди не хочуть йти в армію не через те, що не люблять Україну, а через те, що не хочуть ризикувати здоров'ям та життям, захищаючи систему, яка пригнічує їх як особистість і вимагає ламати ідентифікацію”, — розповів він.

Колишній радник ОП зазначив, щоб вирішити проблему мобілізації, потрібно змінювати ідеологічну складову та рівень організації. А рівень організації та ідеологічна складова держави впираються у рівень компетенції влади. І лише потім постає питання про нестачу озброєння.

“Оскільки Трамп не може надіслати в Україну кілька сотень тисяч солдатів, говорити про повернення територій не доводиться. Російська армія нарощує темпи наступу, тож Україні хоча б утримати ті території, які є”, — зазначив він.

За словами Арестовича, продовжуватиметься ситуація, коли Росія повільно просувається на фронті, але просідає економічно (через удари України по НПЗ). У результаті зупинити її можна буде лише “набивши морду до рівня, який вони вважатимуть неприйнятним для себе – у цьому раунді”.

