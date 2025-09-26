Арестович приголомшив новим прогнозом: скільки ще триватиме війна в Україні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Активний переговорний трек, який тривав у 2025 році, давав українцям надію на завершення війни. Однак, за словами експертів, Росія та США вийшли із цього процесу і ворог спробує досягти успіху на фронті.
Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у найближчі 10 років варто чекати серії воєн по всьому світу.
За його словами, ключовою подією останніх днів став розворот у риториці Трампа, який місяцями намагався зупинити війну. Його заяви про те, що Україна може повернути території, є вкрай оптимістичною.
Колишній радник ОП зазначив, щоб вирішити проблему мобілізації, потрібно змінювати ідеологічну складову та рівень організації. А рівень організації та ідеологічна складова держави впираються у рівень компетенції влади. І лише потім постає питання про нестачу озброєння.
За словами Арестовича, продовжуватиметься ситуація, коли Росія повільно просувається на фронті, але просідає економічно (через удари України по НПЗ). У результаті зупинити її можна буде лише “набивши морду до рівня, який вони вважатимуть неприйнятним для себе – у цьому раунді”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трамп, за словами Арестовича, вийшов з переговорного треку.