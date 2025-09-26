Арестович ошеломил новым прогнозом: сколько еще будет продолжаться война в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Активный переговорный трек, продолжавшийся в 2025 году, давал украинцам надежду на завершение войны. Однако, по словам экспертов, Россия и США вышли из этого процесса и враг попытается добиться успеха на фронте.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в ближайшие 10 лет следует ждать серии войн по всему миру.
По его словам, ключевым событием последних дней стал разворот в риторике Трампа, месяцами пытавшийся остановить войну. Его заявления о том, что Украина может вернуть территории, крайне оптимистична.
Бывший советник ОП отметил, чтобы решить проблему мобилизации, нужно изменять идеологическую составляющую и уровень организации. Уровень же организации и идеологическая составляющая государства упираются в уровень компетенции власти. И только потом возникает вопрос о недостатке вооружения.
По словам Арестовича, будет продолжаться ситуация, когда Россия медленно продвигается на фронте, но проседает экономически (из-за ударов Украины по НПЗ). В результате остановить ее можно будет только "набив морду до уровня, который они сочтут неприемлемым для себя — в этом раунде".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп, по словам Арестовича, вышел из переговорного трека.