Арестович ошеломил новым прогнозом: сколько еще будет продолжаться война в Украине

Активный переговорный трек, продолжавшийся в 2025 году, давал украинцам надежду на завершение войны. Однако, по словам экспертов, Россия и США вышли из этого процесса и враг попытается добиться успеха на фронте.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в ближайшие 10 лет следует ждать серии войн по всему миру.

"Они могут вспыхивать и останавливаться, а могут идти годами — как годами идет война в Украине. Ждать мира Украины в ближайшие год-полтора тоже не стоит. Идет бойня", — спрогнозировал Арестович.

По его словам, ключевым событием последних дней стал разворот в риторике Трампа, месяцами пытавшийся остановить войну. Его заявления о том, что Украина может вернуть территории, крайне оптимистична.

"Основная проблема на фронте — недостаток личного состава. Чтобы решить ее, нужно что-то изменить в подходах к мобилизации и в применении личного состава. Люди не хотят идти в армию не потому, что не любят Украину, а потому, что не хотят рисковать здоровьем и жизнью, защищая систему, которая подавляет их как личность и требует ломать идентификацию”, — рассказал он.

Бывший советник ОП отметил, чтобы решить проблему мобилизации, нужно изменять идеологическую составляющую и уровень организации. Уровень же организации и идеологическая составляющая государства упираются в уровень компетенции власти. И только потом возникает вопрос о недостатке вооружения.

"Поскольку Трамп не может прислать в Украину несколько сотен тысяч солдат, говорить о возвращении территорий не приходится. Российская армия наращивает темпы наступления, поэтому Украине хотя бы удержать те территории, которые есть", — отметил он.

По словам Арестовича, будет продолжаться ситуация, когда Россия медленно продвигается на фронте, но проседает экономически (из-за ударов Украины по НПЗ). В результате остановить ее можно будет только "набив морду до уровня, который они сочтут неприемлемым для себя — в этом раунде".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп, по словам Арестовича, вышел из переговорного трека.



