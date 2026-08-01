Арестович попередив українців: до якого року як мінімум затягнеться війна

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що попри посилення російських ракетних ударів по українських містах Кремль поступово втрачає стратегічну перевагу. На його думку, війна входить у новий етап, у якому вирішальне значення матиме промисловий потенціал сторін, а чи не кількість випущених ракет.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Арестович звернув увагу на принципову відмінність між Україною та Росією. За його словами, російська військова промисловість залишається надцентралізованою, тому навіть кілька успішних ударів по ключових підприємствах здатні завдати Москві значно більших збитків, ніж десятки балістичних ракет, випущених по Києву.

Він визнає, що російські атаки на українські об'єкти оборонної промисловості мають ефект, проте вважає, що можливості Кремля щодо подальшого нарощування виробництва практично вичерпані. Для серйозного збільшення випуску озброєнь Росії довелося повністю перекладати економіку на військові рейки, що вимагало б кардинальної перебудови держави.

Арестович переконаний, що одночасно європейський військово-промисловий комплекс, який працює на підтримку України, поки що навіть не вийшов на повну потужність. Саме тому, за його оцінкою, довгострокова перспектива складається не на користь Росії.

На думку політика, зараз США визначаються не про те, чи варто допомагати Україні, а лише обговорюють масштаби подальшої підтримки. Він вважає, що адміністрація Дональда Трампа вже ухвалила стратегічне рішення посилювати тиск на Кремль, поєднуючи санкції, постачання озброєнь та дипломатичні переговори.

Арестович прогнозує, що Росія спробує максимально використати осінньо-зимову кампанію, проте переламати хід війни їй не вдасться. При цьому він попереджає українців, що найближчі місяці будуть надзвичайно тяжкими через продовження масованих ракетних ударів. За його оцінкою, нове реальне вікно для серйозних переговорів про мир може відкритися лише навесні чи влітку 2027 року, коли Кремль підіб'є підсумки чергового етапу війни.

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