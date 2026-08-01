Арестович предупредил украинцев: до какого года, как минимум, затянется война

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, несмотря на усиление российских ракетных ударов по украинским городам, Кремль постепенно теряет стратегическое преимущество. По его мнению, война вступает в новый этап, в котором решающее значение будет иметь промышленный потенциал сторон, а не количество выпущенных ракет.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Арестович обратил внимание на принципиальное отличие между Украиной и Россией. По его словам, российская военная промышленность остается сверхцентрализованной, поэтому даже несколько успешных ударов по ключевым предприятиям способны нанести Москве значительно больший ущерб, чем десятки баллистических ракет, выпущенных по Киеву.

Он признает, что российские атаки по украинским объектам оборонной промышленности имеют эффект, однако считает, что возможности Кремля по дальнейшему наращиванию производства практически исчерпаны. Для серьезного увеличения выпуска вооружений России пришлось бы полностью переводить экономику на военные рельсы, что потребовало бы кардинальной перестройки государства.

Арестович убежден, что одновременно европейский военно-промышленный комплекс, который работает на поддержку Украины, пока еще даже не вышел на полную мощность. Именно поэтому, по его оценке, долгосрочная перспектива складывается не в пользу России.

По мнению политика, сейчас США определяются не с тем, стоит ли помогать Украине, а лишь обсуждают масштабы дальнейшей поддержки. Он считает, что администрация Дональда Трампа уже приняла стратегическое решение усиливать давление на Кремль, сочетая санкции, поставки вооружений и дипломатические переговоры.

Арестович прогнозирует, что Россия попытается максимально использовать осенне-зимнюю кампанию, однако переломить ход войны ей не удастся. При этом он предупреждает украинцев, что ближайшие месяцы будут чрезвычайно тяжелыми из-за продолжения массированных ракетных ударов. По его оценке, новое реальное окно для серьезных переговоров о мире может открыться лишь весной или летом 2027 года, когда Кремль подведет итоги очередного этапа войны.

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