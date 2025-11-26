Переговори в Женеві та в Абу-Дабі — все те ж продовження Стамбула-2022. Нічого принципово не змінилося і не може змінитися, адже не змінилася логіка протистояння. Таку заяву зробив колишній радник Офісу президента України та заборонений в Україні блогер Олексій Арестович.

Арестович передбачає «другу облогу Києва»: коли вона може статися

Він зазначив, що при цьому обидві сторони блефують.

"Росія розповідає, що "ще трохи і Україна крякне". Україна розповідає, що "ще трохи – і економіка Росії звалиться". Наскільки близькі ці заяви, не знає ніхто, але сторони можуть це перевірити, тому що послаблення або припинення бойових дій можливе на даному етапі, але стан "кінця війни" ще дуже нескоро", – наголошує Арестович.

За його словами, якщо Трамп не досягне швидкого світу, він продовжить тактику подвійного ультиматуму:

— запровадження нових санкцій проти Росії та тиск на українську владу через розкриття нових корупційних скандалів та відкриття нових справ від НАБУ та САП.

"Цвях, на якому тримається війна та режим Зеленського – громадський договір, який українці уклали з владою: крадіть, гвалтуйте, порушуйте, лише захистіть. Українців стільки разів відверто зраджували, принижували, топтали, що найменший натяк на захист перекриває будь-які злочини влади. І продовжуватися ця історія може ще досить довго – аж до другої облоги Києва, якщо значна частина ЗСУ фізично закінчиться", – додав Арестович.

