Переговоры в Женеве и в Абу-Даби – всё то же продолжение Стамбула-2022.ьНичего принципиально не изменилось и не может измениться, ведь не изменилась логика противостояния. Такое заявление сделал бывший советник Офиса президента Украины и запрещенный в Украине блогер Алексей Арестович.

Арестович предсказывает «вторую осаду Киева»: когда она может случиться

Он отметил, что при этом обе стороны блефуют.

"Россия рассказывает, что "ещё чуть-чуть и Украина крякнет". Украина рассказывает, что "ещё чуть-чуть – и экономика России рухнет". Насколько близки эти заявления, не знает никто, но стороны имеют все шансы это проверить, потому, что ослабление или прекращение боевых действий возможно на данном этапе, но состояние "конца войны" еще очень нескоро", – подчеркивает Арестович.

По его словам, если Трамп не достигнет быстрого мира, он продолжит тактику двойного ультиматума:

- введение новых санкций против России и давление на украинские власти через вскрытие новых коррупционных скандалов и открытие новых дел от НАБУ и САП.

"Гвоздь, на котором держится война и режим Зеленского – общественный договор, который украинцы заключили с властями: воруйте, насилуйте, нарушайте, только защитите. Украинцев столько раз откровенно предавали, унижали, топтали, что малейший намёк на защиту перекрывает любые преступления властей. И продолжаться эта история может ещё довольно долго – вплоть до второй осады Киева, в случае, если значительная часть ВСУ физически закончится", – добавил Арестович.

