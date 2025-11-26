Волонтер и блогер Мария Берлинская считает, что Россия и США готовят для Украины "план капитуляции" под соусом "мирного плана".

Берлинская: «План капитуляции ко Дню Благодарения – следите за руками»

"Дмитриев с Ушаковым пишут на колене план и передают Уиткоффу. Тот даже не утруждается хорошим переводом, прогоняет через условный Google Translate.

Далее первые лица США заявляют, что Украина должна подписать срочно, ко Дню Благодарения (27 ноября 2025 года).

Рубио подтверждает, что план разрабатывался в США. Наши с европейцами срочно садятся корректировать этот типа американский (на самом деле российский) план.

Между тем журналисты публикуют слив, что план точно дали россияне, и более того, разговор Дмитриева и Ушакова на эту тему.

Диалог примерно следующий, Дмитриев:

– Дадим амерам через Уиткоффа план, подадут как свой.

Ушаков:

– А если амеры план поменяют?

— Не сцы, не поменяют. Сделают аккуратно, дадут наш, слово в слово", – пишет Берлинская.

Она отмечает, что когда запись этого разговора сливают западные журналисты – заявления из Вашингтона резко меняются.

"Мол – нет никаких дедлийнов, забудьте про тот День благодарения.

Параллельно журналисты сливают, что Уиткофф вообще консультирует Путина через Ушакова, как правильно говорить с Трампом, с какой стороны лучше помассировать его эго.

По сути, Путин на глазах всего мира провел сеанс грандиозного иллюзионизма и шулерства. Подал свои хотелки как план от руководства США, еще и с четкими дедлайнами.

Теперь неделю половина мировых элит бегают, что-то объясняют, переписывают, комментируют...

В интернетах уже появились тысячи ботов комментаторов по теме: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"!

Пока идет вся эта мышиная суета – Путин просто наблюдает за спектаклем, который сам запустил. И на все предложения посмеиваясь отвечает: – Нет, лохи, не подходит!" – заключает волонтерка.

