Волонтерка та блогерка Марія Берлінська вважає, що Росія і США готують для України "план капітуляції" під соусом "мирного плану".

Берлінська: «План капітуляції до Дня Подяки – слідкуйте за руками»

"Дмітрієв з Ушаковим пишуть на коліні план і передають Віткоффу. Той навіть не обтяжується гарним перекладом, проганяє через умовний Google Translate.

Далі перші особи США заявляють, що Україна має підписати терміново, до Дня Подяки (27 листопада 2025).

Рубіо підтверджує, що план розроблявся в США. Наші з європейцями терміново сідають корегувати той типу американський (насправді російський) план.

Тим часом журналісти публікують злив, що план точно дали росіяни, і більше того, розмову Дмітрієва і Ушакова на цю тему.

Діалог приблизно наступний, Дмітрієв:

- Дамо амерам через Віткоффа план, подадуть як свій.

Ушаков:

- А якщо амери план поміняють?

- Не сци, не поміняють. Зроблять акуратно, дадуть наш, слово в слово", – пише Берлінська.

Вона зазначає, що коли запис цієї розмови зливають західні журналісти – заяви з Вашингтону різко міняються.

"Мовляв – немає ніяких дедлійнів, забудьте про той День подяки.

Паралельно журналісти зливають, що Віткофф взагалі консультує Путіна через Ушакова, як правильно говорити з Трампом, з якого боку краще помасажувати його его.

По суті Путін на очах всього світу провів сеанс грандіозного іллюзіонізму і шулерства. Подав свої хотєлки як план від керівництва США, ще й з чіткими дедлайнами.

Тепер тиждень половина світових еліт бігають, щось пояснюють, переписують, коментують...

В інтернетах вже з'явились тисячі ботів коментаторів на тему: "Подписывайте все! Лучше мир, любой ценой"!

Поки йде вся ця мишина метушня – Путін просто спостерігає за виставою, яку сам запустив. І на всі пропозиції посміюючись відповідає: — Нет, лохи, не подходит!" – робить висновок волонтерка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп у контексті прагнення зупинити російську агресію проти України заявив, що головною поступкою, на яку піде країна-агресор, буде те, що вона просто припинить воювати. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву американський лідер зробив на борту Air Force One.