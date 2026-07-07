Арестович назвав головний козир Кремля: чи справді найважчі події ще попереду

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російське керівництво будує довгостроковий план завершення війни на вигідних для себе умовах.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його версією, ключовим елементом цієї стратегії може стати нова масштабна мобілізація, проведення якої Кремль здатний відкласти до завершення виборів до Державної думи Росії. Про це Арестович написав на своїй сторінці у Facebook.

За його оцінкою, Москва розраховує поєднати заклик додаткових резервів із фактором зимового періоду, сподіваючись посилити тиск як на Україну, так і на її західних партнерів. Саме цим, вважає він, пояснюються заяви російських офіційних осіб щодо продовження так званої "спеціальної військової операції".

Водночас, на думку Олексія Арестовича, Україна разом із союзниками прагне не допустити реалізації такого сценарію та домогтися зміни ситуації ще до того, як Росія зможе скористатися своїми останніми резервами.

Він переконаний, що, незважаючи на руйнівні російські атаки по українській території, далекобійні удари по військовій та паливній інфраструктурі РФ здатні завдати Москві значно більшої шкоди. У перспективі це, на його думку, може серйозно обмежити можливості російської армії забезпечувати продовження війни.

Олексій Арестович також вважає, що Кремль навряд чи добровільно відмовиться від спроби використати комбінацію мобілізації та зимового тиску, навіть якщо зіткнеться із серйозними проблемами в економіці та логістиці. Водночас він припускає, що реальні передумови для припинення бойових дій можуть з'явитися ближче до літа 2027 року, коли накопичений ефект санкцій, військового тиску та внутрішніх проблем Росії стане значно сильнішим. Однак до цього моменту, вважає він, протистояння залишиться вкрай запеклим.

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