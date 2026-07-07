Арестович назвал главный козырь Кремля: действительно ли самые тяжелые события еще впереди

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российское руководство строит долгосрочный план завершения войны на выгодных для себя условиях.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его версии, ключевым элементом этой стратегии может стать новая масштабная мобилизация, проведение которой Кремль способен отложить до завершения выборов в Государственную думу России. Об этом Арестович написал на своей странице в Facebook.

По его оценке, Москва рассчитывает совместить призыв дополнительных резервов с фактором зимнего периода, надеясь усилить давление как на Украину, так и на ее западных партнеров. Именно этим, считает он, объясняются заявления российских официальных лиц о продолжении так называемой "специальной военной операции".

В то же время, по мнению Алексея Арестовича, Украина вместе с союзниками стремится не допустить реализации такого сценария и добиться изменения ситуации еще до того, как Россия сможет воспользоваться своими последними резервами.

Он убежден, что, несмотря на разрушительные российские атаки по украинской территории, дальнобойные удары по военной и топливной инфраструктуре РФ способны нанести Москве значительно более чувствительный ущерб. В перспективе это, по его мнению, может серьезно ограничить возможности российской армии обеспечивать продолжение войны.

Алексей Арестович также полагает, что Кремль вряд ли добровольно откажется от попытки использовать комбинацию мобилизации и зимнего давления, даже если столкнется с серьезными проблемами в экономике и логистике. Вместе с тем он допускает, что реальные предпосылки для прекращения боевых действий могут появиться ближе к лету 2027 года, когда накопленный эффект санкций, военного давления и внутренних проблем России станет значительно сильнее. Однако до этого момента, считает он, противостояние останется крайне ожесточенным.

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