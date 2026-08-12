Арестович дав новий прогноз по війні в Україні: перспективи жахливі

Найближчі місяці можуть стати періодом масштабних ударів по тилу Росії та нового наступального ривка її армії на фронті.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Москва намагатиметься отримати територіальний результат, тоді як Україна робитиме ставку на удари по російських тилах. За його прогнозом, така фаза війни може тривати до весни 2027 року.

“Україна почала самостійно завдавати дуже болючих ударів по Росії, припинивши практику односторонніх обстрілів з боку РФ. При цьому Росія демонструє ірраціональну нездатність домовлятися. Захід, працюючи з реальністю, ще більше включився в допомогу Україні, змушуючи Росію до адекватності”, — сказав він.

Війна може перейти у фазу ударів по тилах

За словами Арестовича, найближчий період не буде коротким. Він прогнозує тривалу боротьбу, під час якої обидві сторони намагатимуться завдати противнику максимальної шкоди далеко від лінії фронту.

“До квітня-травня наступного року триватиме фаза взаємних ударів по тилах. За їхніми результатами будуть ухвалені нові рішення щодо війни, а також з’явиться нове вікно для переговорів. Цей процес буде довгим і кровопролитним”, — спрогнозував Арестович.

Водночас він вважає, що за цей час проблеми всередині Росії можуть лише посилюватися. Однак коли саме вони стануть критичними та якою буде реакція Кремля, прогнозувати складно.

Кремль готується до нового ривка

Арестович також звернув увагу на внутрішню політику Росії. На його думку, влада РФ посилює контроль над суспільством і готує можливість для подальшого нарощування людського ресурсу армії.

“За цей період проблеми в самій РФ множитимуться та посилюватимуться. Коли вони набудуть стрибкоподібного характеру і що в такому разі робитиме Кремль — ніхто не знає. Але зараз у РФ сильніше закручують гайки та готують умови до мобілізації, готуючись до останнього серйозного ривка на фронті”, — зазначив він.

Головним напрямком цього можливого наступального зусилля Арестович називає Донецьку область. Він вважає, що Росія намагатиметься максимально зосередити там свої сили, щоб отримати результат, який можна буде використати і всередині країни, і на майбутніх переговорах.

“РФ концентруватиме зусилля та тиснутиме на Україну, щоб взяти під контроль Донецьку область. Після цього Кремлю буде що пред’явити своєму суспільству як “виконання завдань СВО”, а також буде що пред’явити США на переговорах. Буде що пред’явити Європі та Китаю”, — заявив Арестович.

Україна продовжить бити по російському тилу

За його оцінкою, Київ у цей період зосередиться на двох завданнях: стримуванні російського наступу та продовженні ударів по тилу РФ.

“Україна, відповідно, битиме по російських тилах і протистоятиме захопленню територій. Хто виявиться ефективнішим у виконанні своїх завдань — буде видно приблизно через десять місяців”, — сказав Арестович.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, за словами Арестовича, впливає на продовження війни, і це не Путін чи Зеленський.



