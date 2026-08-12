Арестович дал новый прогноз по войне в Украине: перспективы ужасные

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Кречмаровская Наталия
В ближайшие месяцы могут стать периодом масштабных ударов по тылу России и нового наступательного рывка ее армии на фронте.
Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва будет пытаться получить территориальный результат, в то время как Украина будет делать ставку на удары по российским тылам. По его прогнозу такая фаза войны может продолжаться до весны 2027 года.
По словам Арестовича, ближайший период не будет коротким. Он прогнозирует длительную борьбу, во время которой обе стороны будут пытаться нанести противнику максимальный ущерб вдали от линии фронта.
В то же время, он считает, что за это время проблемы внутри России могут только усугубляться. Однако, когда именно они станут критическими и какой будет реакция Кремля, прогнозировать сложно.
Арестович также обратил внимание на внутреннюю политику России. По его мнению, власти РФ усиливают контроль над обществом и готовят возможность для дальнейшего наращивания человеческого ресурса армии.
Главным направлением этого возможного наступательного усилия Арестович называет Донецкую область. Он считает, что Россия постарается максимально сосредоточить там свои силы, чтобы получить результат, который можно будет использовать и внутри страны, и на предстоящих переговорах.
По его оценке Киев в этот период сосредоточится на двух задачах: сдерживании российского наступления и продолжении ударов по тылу РФ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по словам Арестовича, влияет на продолжение войны, и это не Путин или Зеленский.