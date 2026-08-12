Арестович дал новый прогноз по войне в Украине: перспективы ужасные

В ближайшие месяцы могут стать периодом масштабных ударов по тылу России и нового наступательного рывка ее армии на фронте.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Москва будет пытаться получить территориальный результат, в то время как Украина будет делать ставку на удары по российским тылам. По его прогнозу такая фаза войны может продолжаться до весны 2027 года.

"Украина начала самостоятельно наносить очень болезненные удары по России, прекратив практику односторонних обстрелов со стороны РФ. При этом Россия демонстрирует иррациональную неспособность договариваться. Мероприятие, работая с реальностью, еще больше включилось в помощь Украине, заставляя Россию к адекватности", — сказал он.

Война может перейти в фазу ударов по тылам

По словам Арестовича, ближайший период не будет коротким. Он прогнозирует длительную борьбу, во время которой обе стороны будут пытаться нанести противнику максимальный ущерб вдали от линии фронта.

"До апреля-мая следующего года продлится фаза взаимных ударов по тылам. По их результатам будут приняты новые решения по войне, а также появится новое окно для переговоров. Этот процесс будет долгим и кровопролитным", — спрогнозировал Арестович.

В то же время, он считает, что за это время проблемы внутри России могут только усугубляться. Однако, когда именно они станут критическими и какой будет реакция Кремля, прогнозировать сложно.

Кремль готовится к новому рывку

Арестович также обратил внимание на внутреннюю политику России. По его мнению, власти РФ усиливают контроль над обществом и готовят возможность для дальнейшего наращивания человеческого ресурса армии.

"За этот период проблемы в самой РФ будут умножаться и усиливаться. Когда они приобретут скачкообразный характер и что в таком случае будет делать Кремль — никто не знает. Но сейчас в РФ сильнее закручивают гайки и готовят условия к мобилизации, готовясь к последнему серьезному рывку на фронте", — отметил он.

Главным направлением этого возможного наступательного усилия Арестович называет Донецкую область. Он считает, что Россия постарается максимально сосредоточить там свои силы, чтобы получить результат, который можно будет использовать и внутри страны, и на предстоящих переговорах.

"РФ будет концентрировать усилия и давить на Украину, чтобы взять под контроль Донецкую область. После этого Кремлю будет предъявить своему обществу как "выполнение задач СВО", а также будет предъявить США на переговорах. Будет что предъявить Европе и Китаю", — заявил Арестович.

Украина продолжит бить по русскому тылу

По его оценке Киев в этот период сосредоточится на двух задачах: сдерживании российского наступления и продолжении ударов по тылу РФ.

"Украина, соответственно, будет бить по российским тылам и будет противостоять захвату территорий. Кто окажется эффективнее в выполнении своих задач — будет видно примерно через десять месяцев", — сказал Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по словам Арестовича, влияет на продолжение войны, и это не Путин или Зеленский.



