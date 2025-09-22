Аномальна динаміка: про що говорять нові дані про втрати РФ у війні

Втрати російської армії в бронетехніці в рази зменшилися протягом останніх місяців, відбиваючи драматичну зміну тактики ведення бойових дій обома сторонами. Аналітик відкритих даних (OSINT) Річард Верекер у своєму блозі в соцмережі Х повідомив про обвальне зниження російських втрат у піхотній бронетехніці: з початку вересня на всій лінії фронту – від Херсона до Сумщини – Росія втратила лише 6 БМП та БТР.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що такі показники виглядають абсолютною аномалією навіть з огляду на те, що місяць ще не закінчився, а частина даних про втрати техніки зазвичай запізнюється на кілька днів. Для розуміння: у серпні росіяни втратили 57 бронемашин цього типу, у липні – 38, у червні – 54, у травні – 95, у квітні – 174, у березні – 196.

"Я не знаю, що спричинило цю зміну, але думаю, що вона занадто велика, щоб бути випадковою. Моя перша думка/теорія полягає в тому, що це може бути пов'язано з системою "балів", за якою працюють українські Сили безпілотних систем", – пише Верекер, маючи на увазі, що віднедавна українським дронарям нараховують більше рейтингових балів за удари по ворожій піхоті та дронарям і менше за удари по бронетехніці.

