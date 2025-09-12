Российский документ подтверждает катастрофические потери России: что вышло наружу

Журналист Юрий Бутусов обнародовал данные внутреннего документа российских военных, что свидетельствует о колоссальных потерях в составе 3-го мотострелкового батальона 9-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 71443).

Сумасшедшие потери армии рф

Согласно рапорту заместителя командира батальона по военно-политической работе гвардии старшего лейтенанта А. Мамонтова, по состоянию на 2 сентября 2025 года необходимо изменить статус 193 военнослужащих — из категории "пропали без вести" на "погибшие". Документы уже оформлены на 158 человек, еще на 35 – ожидаются справки от родственников.

Для понимания масштабов: средняя численность личного состава мотострелкового батальона составляет около 500 военных. Это означает, что только официально потери составляют почти 40% всего подразделения. Причем в отчет не входят те, кого сразу признают погибшими на поле боя, а также умершие от ранений в госпиталях.

Таким образом, реальные цифры потерь могут быть еще выше.

Этот документ фактически подтверждает предварительные сообщения о чрезвычайно больших потерях 3-го мотострелкового батальона 9-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Он является очередным доказательством того, что российское командование бросает личный состав в мясные штурмы, не считаясь с жизнями солдат.

