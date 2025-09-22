logo

Аномальная динамика: о чем говорят новые данные о потерях РФ в войне
НОВОСТИ

Аномальная динамика: о чем говорят новые данные о потерях РФ в войне

Российские потери в бронетехнике в сентябре в разы уменьшились

22 сентября 2025, 06:39
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Потери российской армии в бронетехнике в разы уменьшились за последние месяцы, отражая драматическое изменение тактики ведения боевых действий обеими сторонами. Аналитик открытых данных (OSINT) Ричард Верекер в своем блоге в соцсети Х сообщил об обвальном снижении российских потерь в пехотной бронетехнике: с начала сентября на всей линии фронта — от Херсона до Сумщины — Россия потеряла только 6 БМП и БТР.

Аномальная динамика: о чем говорят новые данные о потерях РФ в войне

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Отмечается, что такие показатели выглядят абсолютной аномалией даже с учетом того, что месяц еще не закончился, а часть данных о потерях техники обычно запаздывает на несколько дней. Для понимания: в августе россияне потеряли 57 бронемашин этого типа, в июле — 38, в июне — 54, в мае — 95, в апреле — 174, в марте — 196.

"Я не знаю, что вызвало это изменение, но думаю, что оно слишком велико, чтобы быть случайным. Моя первая мысль/теория заключается в том, что это может быть связано с системой "баллов", по которой работают украинские Силы беспилотных систем", — пишет Верекер, имея в виду, что с недавних пор украинским дронщикам начисляют больше рейтинговых баллов за удары по вражеской пехоте и дроноводам и меньше за удары по бронетехнике.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские разведчики перехватила разговор россиян, где родственница оккупанта рассказывает об уничтоженном подразделении на войне против Украины. По ее словам, из 25 российских солдат выжили только двое. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – журналист Юрий Бутусов обнародовал данные внутреннего документа российских военных, что свидетельствует о колоссальных потерях в составе 3-го мотострелкового батальона 9-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 71443).




Источник: https://x.com/verekerrichard1/status/1969696070004322639

