Андрій Сибіга звернувся до українців за кордоном після масованого удару РФ

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга виступив із екстреним зверненням до світового українства та міжнародних партнерів, закликавши до негайних та рішучих дій на тлі посилення російського повітряного терору.

Андрій Сибіга

З огляду на зростання масштабів та жорстокості російських ракетно-дронових ударів по українських містах, очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга звернувся до глобальної спільноти. Дипломат наголосив, що пасивне спостереження за трагедіями є неприпустимим, і закликав закордонні українські громади максимально активізувати свій тиск на уряди країн проживання.

"Я закликаю українців за кордоном діяти, — заявив міністр, окреслюючи першочергові завдання для діаспори, — ми закликаємо Світовий Конґрес Українців, а також усі українські організації та громади в ключових столицях і по всьому світу проявити свій голос саме зараз".

Окремий рішучий сигнал Андрій Сибіга спрямував до західних союзників та держав-партнерів. Він сформував чіткий і безкомпромісний перелік із трьох ключових оборонних кроків, які здатні зупинити російську агресію та захистити мирне населення України від знищення.

"Ми закликаємо наших іноземних партнерів вжити трьох критично важливих заходів для захисту людських життів, — підкреслив керівник МЗС, деталізуючи потреби Збройних Сил, — надати засоби протиповітряної оборони: передати або продати Україні додаткові перехоплювачі та системи ППО".

Другим і третім пунктами ультимативної програми захисту стали економічний тиск на агресора та стратегічне військове співробітництво. Сибіга зажадав посилити санкційний зашморг, щоб повністю заблокувати Кремлю доступ до компонентів для виготовлення ракет і безпілотників. Крім того, він закликав світові оборонні компанії об'єднувати зусилля з Києвом, зазначивши, що необхідно "розбудовувати оборонні спроможності: співпрацювати з Україною задля розвитку антибалістичних спроможностей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ цинічно прокоментувало нічний удар по Києву та області.