Андрей Сибига обратился к украинцам за границей после массированного удара РФ

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с экстренным обращением к мировому украинству и международным партнерам, призвав к немедленным и решительным действиям на фоне усиления российского воздушного террора.

Андрей Сибига

Учитывая рост масштабов и жестокости российских ракетно-дроновых ударов по украинским городам, глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига обратился к глобальному сообществу. Дипломат подчеркнул, что пассивное наблюдение за трагедиями недопустимо, и призвал зарубежные украинские общины максимально активизировать свое давление на правительства стран проживания.

"Я призываю украинцев за границей действовать, — заявил министр, очерчивая первоочередные задачи для диаспоры, — мы призываем Всемирный Конгресс Украинцев, а также все украинские организации и общества в ключевых столицах и во всем мире проявить свой голос именно сейчас".

Отдельный решительный сигнал Андрей Сибига направил к западным союзникам и государствам-партнерам. Он сформировал четкий и бескомпромиссный перечень из трех ключевых оборонных шагов, способных остановить российскую агрессию и защитить мирное население Украины от уничтожения.

"Мы призываем наших иностранных партнеров принять три критически важных мер по защите человеческих жизней, — подчеркнул глава МИД, детализируя потребности Вооруженных Сил, — предоставить средства противовоздушной обороны: передать или продать Украине дополнительные перехватчики и системы ПВО".

Вторым и третьим пунктами ультимативной программы защиты стали экономическое давление на агрессора и стратегическое военное сотрудничество. Сибига потребовал усилить санкционную удавку, чтобы полностью заблокировать Кремлю доступ к компонентам для изготовления ракет и беспилотников. Кроме того, он призвал мировые оборонные компании объединять усилия с Киевом, отметив, что необходимо "разрабатывать оборонные способности: сотрудничать с Украиной для развития антибаллистических способностей".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ цинично прокомментировало ночной удар по Киеву и области.