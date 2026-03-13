logo_ukra

BTC/USD

70328

ETH/USD

2063.85

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Андрій Білецький заявив, що могло б допомогти нам виграти війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Андрій Білецький заявив, що могло б допомогти нам виграти війну

«Готові, але не професійні воїни»: Командир Третього армійського корпусу назвав причину великих втрат 2022 року

13 березня 2026, 00:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Під час виступу на Всеукраїнському форумі "НАЦСПРОТИВ 2026" командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький наголосив на критичній важливості системної військової підготовки громадян. На його думку, якби Україна присвятила останнє десятиліття масовому навчанню населення, конфігурація сучасної війни була б докорінно іншою.

Андрій Білецький заявив, що могло б допомогти нам виграти війну

Андрій Білецький

Білецький зазначив, що щирий, але неорганізований добровольчий рух на початку вторгнення мав свою трагічну ціну.

"Це насправді непідготованість цих людей... готових воїнів, але не професійних воїнів. І це, безумовно, в тому числі причина великої кількості наших втрат у 2022 році", — констатував командир.

Він підкреслив, що моральної готовності до бою виявилося недостатньо для уникнення важких втрат серед найкращих представників нації.

Військовий переконаний: превентивний вишкіл суспільства міг би стати головним стримуючим фактором для ворога.

"Якби ми мали 10 років масової цивільної підготовки населення... лінія фронту зараз проходила би значно ближче до українського кордону. А може, і не було б ніякої лінії фронту", — заявив Андрій Білецький.

На думку офіцера, агресор зважився на напад саме через хибне уявлення про непідготовленість українців до тривалої оборони. Підготовка заздалегідь зробила б ціну вторгнення для окупанта неприйнятною ще на етапі планування.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир Сил безпілотних систем (СБС) Роберт Бровді, відомий під позивним "Мадяр", оприлюднив тривожні дані щодо нарощування технологічного потенціалу ворога. За його прогнозом, вже до 1 квітня кількість особового складу безпілотних підрозділів РФ сягне 100 тисяч осіб.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини