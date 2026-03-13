Андрій Білецький заявив, що могло б допомогти нам виграти війну

Під час виступу на Всеукраїнському форумі "НАЦСПРОТИВ 2026" командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький наголосив на критичній важливості системної військової підготовки громадян. На його думку, якби Україна присвятила останнє десятиліття масовому навчанню населення, конфігурація сучасної війни була б докорінно іншою.

Андрій Білецький

Білецький зазначив, що щирий, але неорганізований добровольчий рух на початку вторгнення мав свою трагічну ціну.

"Це насправді непідготованість цих людей... готових воїнів, але не професійних воїнів. І це, безумовно, в тому числі причина великої кількості наших втрат у 2022 році", — констатував командир.

Він підкреслив, що моральної готовності до бою виявилося недостатньо для уникнення важких втрат серед найкращих представників нації.

Військовий переконаний: превентивний вишкіл суспільства міг би стати головним стримуючим фактором для ворога.

"Якби ми мали 10 років масової цивільної підготовки населення... лінія фронту зараз проходила би значно ближче до українського кордону. А може, і не було б ніякої лінії фронту", — заявив Андрій Білецький.

На думку офіцера, агресор зважився на напад саме через хибне уявлення про непідготовленість українців до тривалої оборони. Підготовка заздалегідь зробила б ціну вторгнення для окупанта неприйнятною ще на етапі планування.

