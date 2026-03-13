Андрей Билецкий заявил, что могло бы помочь нам выиграть войну

Выступая на Всеукраинском форуме "НАЦПРОТИВ 2026" командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий отметил критическую важность системной военной подготовки граждан. По его мнению, если бы Украина посвятила последнее десятилетие массовому обучению населения, конфигурация современной войны была бы коренным образом иной.

Андрей Билецкий

Билецкий отметил, что искреннее, но неорганизованное добровольческое движение в начале вторжения имело свою трагическую цену.

"Это действительно неподготовленность этих людей... готовых воинов, но не профессиональных воинов. И это, безусловно, в том числе, причина большого количества наших потерь в 2022 году", — констатировал командир.

Он подчеркнул, что моральной готовности к бою оказалось недостаточно во избежание тяжелых потерь среди лучших представителей нации.

Военный убежден: превентивная обучение общества могла бы стать главным сдерживающим фактором для врага.

"Если бы у нас было 10 лет массовой гражданской подготовки населения... линия фронта сейчас проходила бы значительно ближе к украинской границе. А может, и не было бы никакой линии фронта", – заявил Андрей Билецкий.

По мнению офицера, агрессор решился на нападение именно из-за ошибочного представления о неподготовленности украинцев к длительной обороне. Подготовка заранее сделала цену вторжения для оккупанта неприемлемой еще на этапе планирования.

