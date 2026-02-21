Аналог «Шахеда», який міг би змінити фронт: думка військового

Рубрики
Ткачова Марія
Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" прокоментував ефективність виробів компанії Fire Point, зокрема ракет типу "Фламінго".
Військові про ракети Фламінго
За його словами, оцінити їх однозначно складно, оскільки відгуки в різних джерелах були суперечливими. Пуски, як зазначає військовий, відбувалися, однак не завжди на заявлену граничну дальність.
Водночас він наголосив, що інші вироби — FP-1 та FP-2 — останнім часом демонструють непогані результати у форматі front strike. За словами "Алекса", вони мають доволі високий відсоток ураження та активно застосовуються різними підрозділами.
Він порівняв ці системи з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед", зазначивши, що українські аналоги могли б суттєво впливати на ситуацію на полі бою за умови масового виробництва.
"Якби вони були в таких самих кількостях, як у противника, можна було б вибивати тили, ускладнювати логістику та управління військами", — зазначив військовий.