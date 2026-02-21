logo_ukra

Аналог «Шахеда», який міг би змінити фронт: думка військового
Аналог «Шахеда», який міг би змінити фронт: думка військового

Військовий Сил оборони з позивним «Алекс» заявив, що ракети «Фламінго» від Fire Point мали неоднозначні результати, тоді як FP-1 і FP-2 останнім часом ефективно працюють як front strike

21 лютого 2026, 03:18
Військовослужбовець Сил оборони України з позивним "Алекс" прокоментував ефективність виробів компанії Fire Point, зокрема ракет типу "Фламінго".

Військові про ракети Фламінго

За його словами, оцінити їх однозначно складно, оскільки відгуки в різних джерелах були суперечливими. Пуски, як зазначає військовий, відбувалися, однак не завжди на заявлену граничну дальність.    

Водночас він наголосив, що інші вироби — FP-1 та FP-2 — останнім часом демонструють непогані результати у форматі front strike. За словами "Алекса", вони мають доволі високий відсоток ураження та активно застосовуються різними підрозділами.                    

Він порівняв ці системи з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед", зазначивши, що українські аналоги могли б суттєво впливати на ситуацію на полі бою за умови масового виробництва.

"Якби вони були в таких самих кількостях, як у противника, можна було б вибивати тили, ускладнювати логістику та управління військами", — зазначив військовий.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Військовий Сил оборони з позивним "Осман" виступив із різкою критикою системи управління в армії, заявивши про глибоку кризу кадрової політики у вищому командуванні.
За його словами, значна частина генералів не має реального бойового досвіду керування підрозділами на рівні взводу, роти, батальйону чи бригади. Він стверджує, що багато з них отримували звання, не проходячи через повноцінне командування у бою, проте нині ухвалюють стратегічні рішення, які безпосередньо впливають на хід війни.



Джерело: https://t.me/officer_33/6708
