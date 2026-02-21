logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Аналог «Шахеда», который мог бы сменить фронт: мнение военного
commentss НОВОСТИ Все новости

Аналог «Шахеда», который мог бы сменить фронт: мнение военного

Военный Сил обороны с позывным «Алексом» заявил, что ракеты «Фламинго» от Fire Point имели неоднозначные результаты, тогда как FP-1 и FP-2 в последнее время эффективно работают как front strike

21 февраля 2026, 03:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алексом" прокомментировал эффективность изделий компании Fire Point, в частности ракет типа "Фламинго".

Аналог «Шахеда», который мог бы сменить фронт: мнение военного

Военные о ракетах Фламинго

По его словам, оценить их однозначно сложно, поскольку отзывы в разных источниках были противоречивыми. Пуски, как отмечает военный, происходили, но не всегда на заявленную предельную дальность.

В то же время, он отметил, что другие изделия — FP-1 и FP-2 — в последнее время демонстрируют неплохие результаты в формате front strike. По словам "Алекса", у них достаточно высокий процент поражения и активно применяются различными подразделениями.

Он сравнил эти системы с российскими ударными беспилотниками типа Шахед, отметив, что украинские аналоги могли бы существенно влиять на ситуацию на поле боя при условии массового производства.

"Если бы они были в таких же количествах, как у противника, можно было бы выбивать тылы, усложнять логистику и управление войсками", — отметил военный.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военный Сил обороны с позывным "Осман" выступил с резкой критикой системы управления в армии, заявив о глубоком кризисе кадровой политики в высшем командовании.
По его словам, у значительной части генералов нет реального боевого опыта управления подразделениями на уровне взвода, роты, батальона или бригады. Он утверждает, что многие из них получали звание, не проходя через полноценное командование в бою, однако сейчас принимают стратегические решения, оказывающие непосредственное влияние на ход войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6708
Теги:

Новости

Все новости