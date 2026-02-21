Аналог «Шахеда», который мог бы сменить фронт: мнение военного

Военнослужащий Сил обороны Украины с позывным "Алексом" прокомментировал эффективность изделий компании Fire Point, в частности ракет типа "Фламинго".

Военные о ракетах Фламинго

По его словам, оценить их однозначно сложно, поскольку отзывы в разных источниках были противоречивыми. Пуски, как отмечает военный, происходили, но не всегда на заявленную предельную дальность.

В то же время, он отметил, что другие изделия — FP-1 и FP-2 — в последнее время демонстрируют неплохие результаты в формате front strike. По словам "Алекса", у них достаточно высокий процент поражения и активно применяются различными подразделениями.

Он сравнил эти системы с российскими ударными беспилотниками типа Шахед, отметив, что украинские аналоги могли бы существенно влиять на ситуацию на поле боя при условии массового производства.

"Если бы они были в таких же количествах, как у противника, можно было бы выбивать тылы, усложнять логистику и управление войсками", — отметил военный.

