Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Америка хоче досягти фінальної угоди»: Зеленський зробив нову заяву про переговори
commentss НОВИНИ Всі новини

«Америка хоче досягти фінальної угоди»: Зеленський зробив нову заяву про переговори

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою на шляху до миру

23 грудня 2025, 22:48
Автор:
Маламура Сергій

Україна зберігає постійний діалог зі Сполученими Штатами Америки та розраховує на продовження спільної роботи над досягненням мирної угоди, заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні. 

«Америка хоче досягти фінальної угоди»: Зеленський зробив нову заяву про переговори

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Президент розповів, що сьогодні заслухав доповідь секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова. Вона стосувалася результатів їхніх зустрічей із представниками президента США Дональда Трампа.

"Вони доповіли про робочі драфти угод, які вже є, про пункти угод, які нам вдалося зробити сильнішими. Ми продовжуємо бути з Америкою в постійному контакті, ми очікуємо подальшої роботи. Відчуваємо, що Америка хоче досягти фінальної угоди, і з нашого боку повна співпраця", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою на шляху до миру. Він додав, що зараз ведеться активна робота над підготовкою документів, які мають бути реалістичними та придатними до практичної реалізації.

Водночас Зеленський наголосив, що ключовим чинником успіху дипломатичних зусиль є готовність Росії справді припинити війну. Якщо Москва й надалі намагатиметься зірвати переговорний процес, міжнародна спільнота, за його словами, повинна посилити тиск.

Президент зазначив, що світ має у своєму розпорядженні всі необхідні інструменти для впливу на Росію, аби дипломатія спрацювала та привела до справедливого і сталого миру.

Як повідомляв портал "Коментарі", вимога президента США Дональда Трампа провести вибори в Україні під час повномасштабної війни викликала різку реакцію серед американських експертів. Колишній співробітник Держдепартаменту США Девід Тафурі назвав цю позицію "абсолютним лицемірством", зазначивши, що вона фактично відтворює наративи Кремля.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17426
