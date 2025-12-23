«Америка хочет добиться финального соглашения»: Зеленский сделал новое заявление о переговорах

Украина сохраняет постоянный диалог с Соединенными Штатами Америки и рассчитывает на продолжение совместной работы по достижению мирного соглашения, заявил президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Президент рассказал, что сегодня заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Андрея Гнатова. Он касалась результатов их встреч с представителями президента США Дональда Трампа.

"Они доложили о уже имеющихся рабочих драфтах соглашений, о пунктах соглашений, которые нам удалось сделать сильнее. Мы продолжаем быть с Америкой в постоянном контакте, мы ожидаем дальнейшую работу. Чувствуем, что Америка хочет добиться финального соглашения, и с нашей стороны полное сотрудничество", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не была и не станет препятствием на пути к миру. Он добавил, что сейчас ведется активная работа над подготовкой документов, которые должны быть реалистичны и пригодны к практической реализации.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что ключевым фактором успеха дипломатических усилий является готовность России действительно прекратить войну. Если Москва и дальше будет пытаться сорвать переговорный процесс, международное сообщество, по его словам, должно усилить давление.

Президент отметил, что мир располагает всеми необходимыми инструментами для влияния на Россию, чтобы дипломатия сработала и привела к справедливому и устойчивому миру.

