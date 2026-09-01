Амбіційний проект Кремля зіткнувся з новим провалом: що сталося з російським аналогом Starlink

Спроба Росії створити власний аналог супутникової мережі Starlink зіткнулася із черговою серйозною невдачею. Друга партія російських супутників "Світанок", запущена у липні, не досягла розрахункової робочої орбіти. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни з посиланням на дані міжнародного супутникового трекера N2YO.

Російський аналог Starlink. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованою інформацією, усі 16 апаратів, виведених у космос 19 липня, станом на 31 серпня не змогли піднятися навіть до очікуваної проміжної висоти близько 550 кілометрів. Більшість супутників знаходяться на орбітах від 300 до 400 кілометрів, що значно нижче запланованого рівня.

Більше того, кілька апаратів вже почали втрачати висоту через орбітальний розпад, а як мінімум два супутники, за наявними даними, рухаються в напрямку повторного входу в атмосферу Землі.

У ISW зазначають, що така низька орбіта істотно скорочує термін служби супутників. На такій висоті вони сильніше піддаються впливу верхніх шарів атмосфери, швидше втрачають швидкість і змушені витрачати значно більше палива підтримки орбіти.

Проблеми другої партії мають особливо помітні на тлі першого запуску. З перших 16 супутників "Світанок", відправлених до космосу 24 березня, лише 12 змогли досягти розрахункової висоти близько 550 кілометрів і утримуються на ній досі.

За оцінками аналітиків, саме ці 12 апаратів вже забезпечували російським військовим обмежені вікна зв'язку з наземними терміналами над територією України тривалістю до півтори години на добу.

Однак нова невдача серйозно ускладнює плани Москви щодо швидкого розгортання власного супутникового угруповання. Кремль розраховував створити систему зв'язку, здатну конкурувати із західними технологіями, але технічні проблеми знову уповільнюють реалізацію одного з найамбіційніших космічних проектів Росії.

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