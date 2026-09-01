Амбициозный проект Кремля столкнулся с новым провалом: что произошло с российским аналогом Starlink

Попытка России создать собственный аналог спутниковой сети Starlink столкнулась с очередной серьезной неудачей. Вторая партия российских спутников "Рассвет", запущенная в июле, так и не достигла расчетной рабочей орбиты. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны со ссылкой на данные международного спутникового трекера N2YO.

Российский аналог Starlink. Фото: из открытых источников

Согласно опубликованной информации, все 16 аппаратов, выведенных в космос 19 июля, по состоянию на 31 августа не смогли подняться даже до ожидаемой промежуточной высоты около 550 километров. Большинство спутников находятся на орбитах от 300 до 400 километров, что значительно ниже запланированного уровня.

Более того, несколько аппаратов уже начали терять высоту из-за орбитального распада, а как минимум два спутника, по имеющимся данным, движутся в направлении повторного входа в атмосферу Земли.

В ISW отмечают, что столь низкая орбита существенно сокращает срок службы спутников. На такой высоте они сильнее подвергаются воздействию верхних слоев атмосферы, быстрее теряют скорость и вынуждены расходовать значительно больше топлива для поддержания орбиты.

Проблемы второй партии выглядят особенно заметными на фоне первого запуска. Из первых 16 спутников "Рассвет", отправленных в космос 24 марта, лишь 12 смогли достичь расчетной высоты около 550 километров и удерживаются на ней до сих пор.

По оценкам аналитиков, именно эти 12 аппаратов уже обеспечивали российским военным ограниченные окна связи с наземными терминалами над территорией Украины продолжительностью до полутора часов в сутки.

Однако новая неудача серьезно осложняет планы Москвы по быстрому развертыванию собственной спутниковой группировки. Кремль рассчитывал создать систему связи, способную конкурировать с западными технологиями, но технические проблемы вновь замедляют реализацию одного из самых амбициозных космических проектов России.

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