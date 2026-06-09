“Амбіції, як у 2019 році”: в Раді розповіли, що не так із листом Зеленського до Путіна

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський направив відкритого листа лідеру РФ Володимиру Путіну з пропозицією зустрічі. У Кремлі назвали лист образливим. Путін заявив, що наразі не бачить необхідності зустрічатися.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що лист — це скоріше спроба продемонструвати світу, хто насправді хоче миру. За його словами, до кінця не знаємо, що реально хотів Володимир Зеленський.

“Якщо налагодити дипломатичний процес. Ні, так не роблять. Як на мене, ситуація кращою точно як мінімум не стала. Але, можливо, з погляду мобілізації якихось там патріотичних настроїв в країні. Мабуть, це допомогло. Можливо, європейські партнери це якось прийняли нормально. Це краще відомо президенту”, — зазначив народний депутат.

Народний депутат зазначив, що Путін не відкинув пропозицію зустрічі, однак, на цій зустрічі очікує не просто поговорити, а зустріч можлива, щоб про щось домовитися.

Політик згадав, як у 2019 році Зеленський говорив, про те, що зустрінеться з Путіним, поговорить і вони вирішать всі проблеми. За словами Кучеренка, це абстракція, але українцям тоді це сподобалось, однак на практиці це так не відбувається.

“Тому що зараз, якщо дійсно це має бути якась компромісна домовленість і хоча б тимчасова, про те ж саме замороження конфлікту. Як на мене, тут треба стилістику абсолютно іншу таких листів”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у Раді продовжують критикувати заяви та рішення президента України Володимира Зеленського. Народний депутат Олексій Гончаренко поділився враженням, що Україна начебто повернувся феодальний стрій.

Політик нагадав, що у 4 роки в країні Конституція поставлена на паузу, велика кількість людей не може легально, нормально виїхати з України, людей можуть на вулиці заламати, викрасти, вивести, а ті, хто служить, не знають, коли вони повернуться додому.



