“Амбіції, як у 2019 році”: в Раді розповіли, що не так із листом Зеленського до Путіна

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Кречмаровская Наталия
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський направив відкритого листа лідеру РФ Володимиру Путіну з пропозицією зустрічі. У Кремлі назвали лист образливим. Путін заявив, що наразі не бачить необхідності зустрічатися.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що лист — це скоріше спроба продемонструвати світу, хто насправді хоче миру. За його словами, до кінця не знаємо, що реально хотів Володимир Зеленський.
Народний депутат зазначив, що Путін не відкинув пропозицію зустрічі, однак, на цій зустрічі очікує не просто поговорити, а зустріч можлива, щоб про щось домовитися.
Політик згадав, як у 2019 році Зеленський говорив, про те, що зустрінеться з Путіним, поговорить і вони вирішать всі проблеми. За словами Кучеренка, це абстракція, але українцям тоді це сподобалось, однак на практиці це так не відбувається.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, у Раді продовжують критикувати заяви та рішення президента України Володимира Зеленського. Народний депутат Олексій Гончаренко поділився враженням, що Україна начебто повернувся феодальний стрій.
Політик нагадав, що у 4 роки в країні Конституція поставлена на паузу, велика кількість людей не може легально, нормально виїхати з України, людей можуть на вулиці заламати, викрасти, вивести, а ті, хто служить, не знають, коли вони повернуться додому.