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"Амбиции, как в 2019 году": в Раде рассказали, что не так с письмом Зеленского Путину

Народный депутат Кучеренко прокомментировал письмо Зеленского Путину

9 июня 2026, 14:53
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Кречмаровская Наталия

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо лидеру РФ Владимиру Путину с предложением встречи. В Кремле назвали письмо оскорбительным. Путин заявил, что пока не видит необходимости встречаться.

"Амбиции, как в 2019 году": в Раде рассказали, что не так с письмом Зеленского Путину

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что письмо — это скорее попытка продемонстрировать миру, кто действительно хочет мира. По его словам, до конца не знаем, что реально хотел Владимир Зеленский.

"Если наладить дипломатический процесс. Нет, так не делают. По-моему, ситуация лучше точно как минимум не стала. Но, возможно, с точки зрения мобилизации каких-то там патриотических настроений в стране. Пожалуй, это помогло. Возможно, европейские партнеры это как-то приняли нормально. Это лучше известно президенту", — отметил народный депутат.

Народный депутат отметил, что Путин не отверг предложение встречи, однако на этой встрече ожидает не просто поговорить, а встреча возможна, чтобы о чем-то договориться.

Политик вспомнил, как в 2019 году Зеленский говорил, что встретится с Путиным, поговорит и они решат все проблемы. По словам Кучеренко, это абстракция, но украинцам это тогда понравилось, однако на практике это так не происходит.

"Потому что сейчас, если действительно это должна быть какая-то компромиссная договоренность и хотя бы временная, о том же замораживании конфликта. По-моему, здесь надо стилистику совершенно иную таких писем", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в Раде продолжают критиковать заявления и решения президента Украины Владимира Зеленского. Народный депутат Алексей Гончаренко поделился впечатлением, что Украина вроде бы вернулась феодальный строй.

Политик напомнил, что в 4 года в стране Конституция поставлена на паузу, большое количество людей не может легально, нормально уехать из Украины, людей могут на улице заломить, похитить, вывести, а служители не знают, когда они вернутся домой.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4-K9quBECRw
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