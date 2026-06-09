"Амбиции, как в 2019 году": в Раде рассказали, что не так с письмом Зеленского Путину

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Кречмаровская Наталия
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо лидеру РФ Владимиру Путину с предложением встречи. В Кремле назвали письмо оскорбительным. Путин заявил, что пока не видит необходимости встречаться.
Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, что письмо — это скорее попытка продемонстрировать миру, кто действительно хочет мира. По его словам, до конца не знаем, что реально хотел Владимир Зеленский.
Народный депутат отметил, что Путин не отверг предложение встречи, однако на этой встрече ожидает не просто поговорить, а встреча возможна, чтобы о чем-то договориться.
Политик вспомнил, как в 2019 году Зеленский говорил, что встретится с Путиным, поговорит и они решат все проблемы. По словам Кучеренко, это абстракция, но украинцам это тогда понравилось, однако на практике это так не происходит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в Раде продолжают критиковать заявления и решения президента Украины Владимира Зеленского. Народный депутат Алексей Гончаренко поделился впечатлением, что Украина вроде бы вернулась феодальный строй.
Политик напомнил, что в 4 года в стране Конституция поставлена на паузу, большое количество людей не может легально, нормально уехать из Украины, людей могут на улице заломить, похитить, вывести, а служители не знают, когда они вернутся домой.