Амбіції 2026–2027: Україна готується до повного контролю над акваторією Чорного моря

Радник міністра оборони України та експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов озвучив стратегічні цілі Сил оборони на найближчі два роки. За його словами, Україна готує технологічну відповідь, яка кардинально змінить баланс сил у Чорноморському регіоні.

Морські дрони СБУ

Одним із пріоритетних завдань на період 2026–2027 років є "контроль над максимальною площею акваторії Чорного моря". Бескрестнов зауважив, що раніше такі претензії країни без потужного класичного флоту сприймалися б скептично, проте розвиток сучасного озброєння диктує нові правила гри.

Зараз на зміну традиційним кораблям прийшла "епоха безпілотних надводних і підводних катерів", а також літаючих дронів різних модифікацій. У поєднанні з передовими системами радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіолокаційними станціями (РЛС) це створює умови для повного домінування.

Експерт переконаний, що вітчизняні розробки змусять російський флот залишатися заблокованим у пунктах базування. "Наша країна в цьому напрямку здивує багатьох. А наш ворог боятиметься вивести жоден корабель у відкрите море з акваторії своїх портів", — підкреслив радник міністра оборони.

Такі прогнози базуються на успішному досвіді застосування морських дронів, які вже довели свою ефективність, змусивши Чорноморський флот РФ змінити тактику та місце дислокації.

