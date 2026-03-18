Амбиции 2026–2027: Украина готовится к полному контролю над акваторией Черного моря

Советник министра обороны Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов озвучил стратегические цели Сил обороны на ближайшие два года. По его словам, Украина готовит технологический ответ, который кардинально изменит баланс сил в Черноморском регионе.

Морские дроны СБУ

Одной из приоритетных задач на период 2026-2027 годов является "контроль над максимальной площадью акватории Черного моря". Бескрестнов заметил, что ранее подобные претензии страны без мощного классического флота воспринимались бы скептически, однако развитие современного вооружения диктует новые правила игры.

Сейчас на смену традиционным кораблям пришла "эпоха беспилотных надводных и подводных катеров", а также летающих дронов разных модификаций. В сочетании с передовыми системами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиолокационными станциями (РЛС) это создает условия для полного доминирования.

Эксперт убежден, что отечественные разработки вынудят российский флот оставаться заблокированным в пунктах базирования. "Наша страна в этом направлении удивит многих. А наш враг будет бояться вывести ни один корабль в открытое море из акватории своих портов", — подчеркнул советник министра обороны.

Такие прогнозы базируются на успешном опыте применения морских дронов, уже доказавших свою эффективность, заставив Черноморский флот РФ изменить тактику и место дислокации.

