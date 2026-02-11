Агресор повинен відповідати: на Європу жорстко накинулися через Путіна

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував деяких європейських лідерів за їхні заклики до діалогу з агресивною Росією, зазначивши, що такі заяви підривають авторитет Європи та демонструють непослідовність у політиці щодо РФ, повідомляє LRT.

Фото: з відкритих джерел

"Це, безумовно, не додає солідності Європі, коли той чи інший лідер раптом починає говорити про те, як давно ми не розмовляли з Путіним, і що нам обов'язково потрібно знову поговорити. Це не якась послідовна політика. Кілька місяців тому ми говорили про відповідальність Росії, про 20-й пакет санкцій, про те, що його потрібно зробити якомога суворішим", – підкреслив Науседа.

Водночас литовський президент визнав, що Європа може долучатися до переговорів США з Росією щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні, зазначивши, що “Путін поважає силу і бачить цю силу на боці США”.

“Це не означає, що Європа не має можливості брати участь у цьому процесі, особливо коли Україна вимагає, щоб Європа завжди була рівноправним партнером у цих переговорах, але ми повинні піти на це після ретельного обговорення цього питання один з одним", – додав він.

Науседа наголосив, що стабільний мир відповідає інтересам не лише України, а й усієї Європи.

“Роль Європи полягає насамперед у досягненні того, щоб мир створював гарантії стабільності та безпеки не тільки для України, але й для самої Європи, тому що в наших життєво важливих інтересах, щоб мир не був таким, який би фактично запрограмував черговий конфлікт або черговий російський напад через півтора-два роки", – підсумував президент.

Як вже писали "Коментарі", російські війська нарощують сили та готуються активізувати наступальні операції навесні на кількох напрямках одночасно. Одним із головних завдань окупантів є спроба часткового оточення українського угруповання на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхового. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA повідомив військовий експерт Владислав Селезньов.