Агрессор должен отвечать: на Европу жестко набросились из-за Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике некоторых европейских лидеров за их призывы к диалогу с агрессивной Россией, отметив, что такие заявления подрывают авторитет Европы и демонстрируют непоследовательность в политике в отношении РФ, сообщает LRT.

Фото: из открытых источников

"Это, безусловно, не добавляет солидности Европе, когда тот или иной лидер вдруг начинает говорить о том, как давно мы не разговаривали с Путиным, и что нам обязательно нужно снова поговорить. Это не какая-то последовательная политика. Несколько месяцев назад мы говорили об ответственности России, о 20-м пакете санкций, о том, что его нужно сделать как".

В то же время, литовский президент признал, что Европа может присоединяться к переговорам США с Россией по мирному урегулированию конфликта в Украине, отметив, что "Путин уважает силу и видит эту силу на стороне США".

"Это не означает, что у Европы нет возможности участвовать в этом процессе, особенно когда Украина требует, чтобы Европа всегда была равноправным партнером в этих переговорах, но мы должны пойти на это после тщательного обсуждения этого вопроса друг с другом", — добавил он.

Науседа подчеркнул, что стабильный мир отвечает интересам не только Украины, но и всей Европы.

"Роль Европы заключается прежде всего в достижении того, чтобы мир создавал гарантии стабильности и безопасности не только для Украины, но и для самой Европы, потому что в наших жизненно важных интересах, чтобы мир не был таким, который фактически запрограммировал бы очередной конфликт или очередное российское нападение через полтора-два года", — подытожил президент.

Как уже писали "Комментарии", российские войска наращивают силы и готовятся активизировать наступательные операции весной по нескольким направлениям одновременно. Одной из главных задач окупантов является попытка частичного окружения украинской группировки на Запорожском направлении, в частности в районе Орехового. Об этом в интервью OBOZ.UA сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.