Африканський слід у війні: ЗСУ ліквідували найманців із Кенії, яких Росія кинула на штурми

Українські військові ліквідували групу іноземних найманців із Кенії, які воювали на боці Росії. За даними розвідки, іноземців після мінімальної підготовки одразу відправляють на передову, використовуючи їх у найнебезпечніших операціях.

ЗСУ ліквідували групу найманців із Кенії, які воювали за Росію

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Головне управління розвідки України.

Кого вдалося встановити

Серед ліквідованих — Ньямбуру Ерік Мвангі, 22-річний громадянин Кенії.

Його особу встановили завдяки українському проєкту "Хочу жить".

За інформацією розвідки, він прибув до російського Ярославля наприкінці жовтня 2025 року, де підписав контракт із російською армією.

Як вербують іноземців

Після підписання контракту іноземців направляють до навчальних центрів, однак підготовка триває лише близько півтора тижня.

Формально Мвангі призначили радіотелефоністом, але фактично його перевели до штурмового підрозділу.

Уже невдовзі він опинився на передовій.

Де воювали найманці

За даними ГУР, кенійські найманці брали участь у бойових діях у районі Борової на Харківщині.

Разом із Мвангі загинули ще кілька громадян Кенії, які прибули до Росії в той самий період.

Масштаби явища

Українська розвідка наголошує, що Росія активно вербує іноземців, особливо з африканських країн.

Станом на серпень 2025 року вже було підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців.

Втім, реальні втрати можуть бути значно більшими.

За попередніми оцінками, Росія могла завербувати понад тисячу громадян Кенії.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Москва вводить іноземців в оману.

За його словами, обіцянки російської сторони є "просто брехнею", а самі найманці фактично стають витратним ресурсом на війні.

Він також закликав уряди африканських країн активніше протидіяти вербуванню своїх громадян.

Чому це важливо

Залучення іноземців свідчить про кадрові проблеми російської армії та спроби компенсувати втрати за рахунок зовнішніх ресурсів.

Водночас такі практики створюють додаткові міжнародні ризики та можуть впливати на відносини Росії з країнами Африки.

