Украинские военные ликвидировали группу иностранных наемников из Кении, воевавших на стороне России. По данным разведки, иностранцев после минимальной подготовки сразу отправляют на передовую, используя их в наиболее опасных операциях.

ВСУ ликвидировали группу наемников из Кении, воевавших за Россию

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Главное управление разведки Украины.

Кого удалось установить

Среди ликвидированных – Ньямбуру Эрик Мванги , 22-летний гражданин Кении.

Его личность установили благодаря украинскому проекту "Хочу жить".

По информации разведки, он прибыл в российский Ярославль в конце октября 2025 года, где подписал контракт с российской армией.

Как вербуют иностранцев

После подписания контракта иностранцев направляют в учебные центры, однако подготовка длится всего около полутора недель.

Формально Мванги был назначен радиотелефонистом, но фактически его перевели в штурмовое подразделение.

Вскоре он оказался на передовой.

Где воевали наемники

По данным ГУР, кенийские наемники принимали участие в боевых действиях в районе Боровой Харьковской области.

Вместе с Мванги погибли еще несколько граждан Кении, прибывших в Россию в тот же период.

Масштабы явления

Украинская разведка отмечает, что Россия активно вербует иностранцев, особенно из африканских стран.

По состоянию на август 2025 года уже была подтверждена гибель не менее 316 африканских наемников.

Впрочем, реальные потери могут быть значительно больше.

По предварительным оценкам, Россия могла завербовать более тысячи граждан Кении.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил , что Москва вводит иностранцев в заблуждение.

По его словам, обещания российской стороны являются просто ложью, а сами наемники фактически становятся затратным ресурсом на войне.

Он также призвал правительства африканских стран активнее противодействовать вербовке своих граждан.

Почему это важно

Привлечение иностранцев свидетельствует о кадровых проблемах русской армии и попытках компенсировать потери за счет внешних ресурсов.

В то же время, такие практики создают дополнительные международные риски и могут влиять на отношения России со странами Африки.

