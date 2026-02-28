Африканська країна вимагає відповіді від Москви: до чого тут війна в Україні

Влада Гани закликає Росію до співпраці, аби зупинити вербування своїх громадян для участі у війні проти України. За даними Bloomberg, з початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули щонайменше 55 ганців.

Найманці росії. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ країни Самуэль Окудзето Аблаква заявив, що офіційної відповіді від російської сторони досі немає.

За його словами, Аккра має намір посилити дипломатичний тиск, аби налагодити взаємодію з Москвою у цьому питанні.

Нещодавно глава МЗС відвідав Україна, де зустрівся з Володимир Зеленський. Під час візиту йшлося про звільнення двох громадян Гани, які потрапили в полон. За словами Аблакви, їх завербували приватні посередники під приводом працевлаштування, однак згодом відправили воювати на боці Росії.

Занепокоєння через залучення африканців до бойових дій зростає і в інших державах континенту. Кенія та Південно-Африканська Республіка вже повідомили про повернення громадян, яких, за їхніми словами, ввели в оману під час підписання контрактів із російською армією.

Українська розвідка оцінює, що проти України воюють понад 1780 африканців із 36 країн. Із них 272 – громадяни Гани.

Правозахисна організація Inpact у своєму звіті назвала Гану серед лідерів за кількістю завербованих, поряд із Камеруном та Єгиптом. Обіцяна винагорода, за словами міністра, становила від 30 до 40 тисяч доларів на рік.

