Головна Новини Суспільство Війна з Росією Африканська країна вимагає відповіді від Москви: до чого тут війна в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Африканська країна вимагає відповіді від Москви: до чого тут війна в Україні

Вербування через «фальшиву роботу», 55 загиблих і сотні найманців - Африка дедалі гучніше реагує на участь своїх громадян у війні РФ

28 лютого 2026, 09:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Влада Гани закликає Росію до співпраці, аби зупинити вербування своїх громадян для участі у війні проти України. За даними Bloomberg, з початку повномасштабного вторгнення на фронті загинули щонайменше 55 ганців.

Африканська країна вимагає відповіді від Москви: до чого тут війна в Україні

Найманці росії. Фото: з відкритих джерел

Міністр закордонних справ країни Самуэль Окудзето Аблаква заявив, що офіційної відповіді від російської сторони досі немає. 

За його словами, Аккра має намір посилити дипломатичний тиск, аби налагодити взаємодію з Москвою у цьому питанні.

Нещодавно глава МЗС відвідав Україна, де зустрівся з Володимир Зеленський. Під час візиту йшлося про звільнення двох громадян Гани, які потрапили в полон. За словами Аблакви, їх завербували приватні посередники під приводом працевлаштування, однак згодом відправили воювати на боці Росії.

Занепокоєння через залучення африканців до бойових дій зростає і в інших державах континенту. Кенія та Південно-Африканська Республіка вже повідомили про повернення громадян, яких, за їхніми словами, ввели в оману під час підписання контрактів із російською армією.

Українська розвідка оцінює, що проти України воюють понад 1780 африканців із 36 країн. Із них 272 – громадяни Гани. 

Правозахисна організація Inpact у своєму звіті назвала Гану серед лідерів за кількістю завербованих, поряд із Камеруном та Єгиптом. Обіцяна винагорода, за словами міністра, становила від 30 до 40 тисяч доларів на рік.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін зазнав очевидного провалу в реалізації своїх військових планів в Україні. Такого висновку приходить The Financial Times, аналізуючи хід війни та наслідки для Кремля.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-27/ghana-seeks-talks-with-russia-as-55-citizens-killed-in-ukraine
