Африканская страна требует ответа от Москвы: при чем здесь война в Украине
Африканская страна требует ответа от Москвы: при чем здесь война в Украине

Вербовка из-за «фальшивой работы», 55 погибших и сотни наемников - Африка все громче реагирует на участие своих граждан в войне РФ

28 февраля 2026, 09:15
Автор:
Кравцев Сергей

Власти Ганы призывают Россию к сотрудничеству, чтобы остановить вербовку своих граждан для участия в войне против Украины. По данным Bloomberg, с начала полномасштабного вторжения на фронте погибли по меньшей мере 55 ганцев.

Африканская страна требует ответа от Москвы: при чем здесь война в Украине

Наемники россии. Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел страны Самуэль Окудзето Аблаква заявил, что официального ответа от российской стороны до сих пор нет.

По его словам, Аккра намерена усилить дипломатическое давление, чтобы наладить взаимодействие с Москвой по этому вопросу.

Недавно глава МИД посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. Во время визита речь шла об освобождении попавших в плен двух граждан Ганы. По словам Аблаквы, их завербовали частные посредники под предлогом трудоустройства, однако со временем отправили воевать на сторону России.

Беспокойство из-за привлечения африканцев к боевым действиям растет и в других государствах континента. Кения и Южно-Африканская Республика уже сообщили о возвращении граждан, которых, по их словам, ввели в заблуждение при подписании контрактов с российской армией.

Украинская разведка оценивает, что против Украины воюют более 1780 африканцев из 36 стран. Из них 272 – граждане Ганы.

Правозащитная организация Inpact в своем отчете назвала Гану среди лидеров по количеству завербованных наряду с Камеруном и Египтом. Обещанное вознаграждение, по словам министра, составляло от 30 до 40 тысяч долларов в год.

Читайте на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин потерпел очевидный провал в реализации своих военных планов в Украине. К такому выводу приходит The Financial Times, анализируя ход войны и последствия для Кремля.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-27/ghana-seeks-talks-with-russia-as-55-citizens-killed-in-ukraine
