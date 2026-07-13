Українська влада продовжує попереджати африканські країни про те, що Росія активно вербує їхніх громадян для участі у війні проти України. Однак інтерв'ю, опубліковане Politico, показало, що ситуація виглядає значно складнішою.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Військовополонений з Демократичної Республіки Конго з позивним "Аватаром", захоплений українськими військовими під час бойових дій, заявив, що не хоче повертатися на батьківщину і сподівається потрапити до списку обміну полоненими, щоб знову опинитися в Росії.

За його словами, у РФ у нього залишилася сім'я, тому саме цю країну вважає своїм майбутнім. Він також відкинув твердження, що африканців масово обманом втягують у російську армію. Як стверджує полонений, умови служби були відомі ще до підписання контракту.

Аналогічну позицію посіли та інші африканські військовополонені. Єгиптянин із позивним "Каїр" заявив, що більшість іноземних бійців розраховують повернутися саме до Росії, а не бути репатрійованими до своїх країн.

За інформацією української сторони, з початку повномасштабної війни Росія завербувала близько трьох тисяч громадян із 35 африканських держав, найчастіше обіцяючи їм високооплачувану роботу. Проте журналісти Politico зазначають, що під час спілкування кілька полонених запевняли: вони свідомо погоджувалися на службу у російській армії.

Головним мотивом співрозмовники назвали гроші. Росія пропонує іноземцям одноразову виплату близько 13 тисяч доларів та щомісячне грошове забезпечення не менше двох тисяч доларів – суми, які значно перевищують середні доходи у багатьох країнах Африки.

Водночас, українська дипломатія продовжує переконувати африканські держави, що Москва використовує їхніх громадян як "витратний людський ресурс", прагнучи мінімізувати власні втрати на фронті.

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