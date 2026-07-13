Украинские власти продолжают предупреждать африканские страны о том, что Россия активно вербует их граждан для участия в войне против Украины. Однако интервью, опубликованное Politico, показало, что ситуация выглядит значительно сложнее.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военнопленный из Демократической Республики Конго с позывным "Аватар", захваченный украинскими военными во время боевых действий, заявил, что не хочет возвращаться на родину и надеется попасть в список обмена пленными, чтобы снова оказаться в России.

По его словам, в РФ у него осталась семья, поэтому именно эту страну он считает своим будущим. Он также отверг утверждения о том, что африканцев массово обманом втягивают в российскую армию. Как утверждает пленный, условия службы ему были известны еще до подписания контракта.

Аналогичную позицию заняли и другие африканские военнопленные. Египтянин с позывным "Каир" заявил, что большинство иностранных бойцов рассчитывают вернуться именно в Россию, а не быть репатриированными в свои страны.

По информации украинской стороны, с начала полномасштабной войны Россия завербовала около трех тысяч граждан из 35 африканских государств, зачастую обещая им высокооплачиваемую работу. Однако журналисты Politico отмечают, что во время общения несколько пленных уверяли: они сознательно соглашались на службу в российской армии.

Главным мотивом собеседники издания назвали деньги. Россия предлагает иностранцам единовременную выплату около 13 тысяч долларов и ежемесячное денежное довольствие не менее двух тысяч долларов – суммы, которые значительно превышают средние доходы во многих странах Африки.

В то же время украинская дипломатия продолжает убеждать африканские государства, что Москва использует их граждан как "расходный человеческий ресурс", стремясь минимизировать собственные потери на фронте.

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