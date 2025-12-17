Абсурду немає меж: нова ідея Кремля

Уряд Російської Федерації планує створити державну базу мобільних пристроїв громадян із прив’язкою до унікальних ідентифікаторів IMEI. Про це заявив заступник міністра цифрового розвитку РФ Дмитро Угнівєнко.

Державна база мобільних пристроїв в Росії

За його словами, у 2026 році Мінцифри РФ має намір запустити єдину базу IMEI — унікальних 15-значних кодів, які ідентифікують конкретний мобільний пристрій незалежно від SIM-картки чи власника. Необхідність такого обліку російський чиновник пояснив потребою боротьби з українськими безпілотниками.

IMEI використовується для ідентифікації апарата в мобільних мережах і дозволяє відстежувати сам пристрій, навіть у разі зміни номера або оператора.

Коментуючи ініціативу російської влади, керівник Центру вивчення окупації, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що логіка таких рішень виглядає абсурдною та свідчить про посилення тотального контролю над населенням.

"Логіка бездоганна. Залишилось лише видавати телефони за паспортом і виключно членам партії “Єдина Росія”. Або — з контрактом на фронт", — іронічно зауважив Андрющенко.

Експерти раніше неодноразово звертали увагу, що під приводом безпеки російська влада системно розширює інструменти цифрового нагляду за громадянами, зокрема через контроль мобільного зв’язку, інтернету та персональних даних.

