Абсурду нет предела: новая идея Кремля

Правительство Российской Федерации планирует создать государственную базу мобильных устройств граждан с привязкой к уникальным идентификаторам IMEI. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития РФ Дмитрий Угнивенко.

Державная база мобильных устройств в России

По его словам, в 2026 году Минцифры РФ намерено запустить единую базу IMEI — уникальные 15-значные коды, идентифицирующие конкретное мобильное устройство независимо от SIM-карты или владельца. Необходимость такого учета российский чиновник объяснил потребностью в борьбе с украинскими беспилотниками.

IMEI используется для идентификации аппарата в мобильных сетях и позволяет отслеживать само устройство даже в случае изменения номера или оператора.

Комментируя инициативу российских властей, руководитель Центра изучения оккупации, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что логика таких решений выглядит абсурдной и свидетельствует об усилении тотального контроля над населением.

"Логика безупречна. Осталось только выдавать телефоны по паспорту и исключительно членам партии "Единая Россия". Или с контрактом на фронт", — иронически заметил Андрющенко.

Эксперты ранее неоднократно обращали внимание, что под предлогом безопасности российские власти системно расширяют инструменты цифрового надзора за гражданами, в частности, через контроль мобильной связи, интернета и персональных данных.

