Ванга зробила передбачення про Путіна на 2026 рік: що його чекає

Одне з пророцтв, які приписують сліпій болгарській ясновидиці Бабі Ванзі щодо 2026 року, стосується масштабного воєнного протистояння та ролі російського керівника — нинішнього президента РФ Володимира Путіна.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

На це звернуло увагу видання Wion.

Згідно з інтерпретаціями її видінь, Баба Ванга нібито передбачала ослаблення Заходу та посилення позицій Путіна як впливового глобального лідера.

У матеріалі зазначається, що збройний конфлікт світового масштабу, про який говорила провидиця, може бути пов’язаний із нинішньою геополітичною напругою на тлі війни Росії проти України.

Крім того, прихильники Баби Ванги стверджують, що у своїх пророцтвах вона бачила 2026 рік як період зростання кількості природних катастроф — зокрема землетрусів і повеней, які можуть мати руйнівні наслідки для різних регіонів світу.

Наголошуємо, що астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не належать до наукових дисциплін, а передбачення не мають гарантії здійснення. Подібна інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати буквально.

Також "Коментарі" писали про те, що бразильський містик Атос Саломе, якого в медіа охрестили "живим Нострадамусом", оприлюднив масштабний перелік своїх прогнозів на 2026 рік. Його заяви охоплюють майже всі ключові сфери, від геополітики та економіки до клімату, медицини, цифрової безпеки й навіть космосу.

Атос Саломе стверджує, що раніше передбачив пандемію коронавірусу та смерть королеви Єлизавети II. Тепер "живий Нострадамус" опублікував нові прогнози на 2026 рік.

